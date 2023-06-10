衰！小路出大路被閘　中港牌司機雙手離軚拍片報復　網民斥犯3罪

犯錯在先還妄顧道路安全挑釁他人？網上流傳「車cam」短片，顯示1輛掛中港車牌的白色私家車於深水埗疑不滿小路出大路時「被閘」，司機竟於燈位打開車窗，以手機拍攝一直沿大路行駛的司機，甚至開車時亦不收手，邊行駛邊拍攝，另一手則有作動作，配合「伸脷」表情以作挑釁，即出現雙手離軚下駕駛情況。不少駕駛者看過影片也直斥該名中港牌司機惡人先告狀，不但已犯下至少3宗罪，其駕駛態度亦成反面教材，建議片主向執法部門舉報。



掛有中港車牌的白色私家車於深水埗小路出大路時，疑不滿「被閘」，司機竟雙手離軚，邊駕駛邊拍攝報復。（fb「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」影片截圖）

相關車cam片段今晨（10日）被上載至facebook群組，顯示事發時間為早上約8時04分。片中可見，片主駕駛私家車沿通州街行駛，至近欽州街交界前的1個停車場出口，遇到1輛疑未看清路況便打算駛出的中港牌白色私家車。由於片主身處大路，中港牌私家車只能急停並讓路予片主，而片主亦特意向左輕微繞路避免碰撞。

不過中港牌私家車疑不滿小路出大路「被閘」，竟心深不忿，一直響咹「長呠」以示不滿。直至兩車駛前到近1公里外的通州街及南昌街交界燈位時，中港牌司機特意打開車窗，單手持電話拍片報復。

片主駕駛私家車沿通州街行駛，至近欽州街交界前的1個停車場出口，遇到1輛疑未看清路況便打算駛出的中港牌白色私家車。（fb「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」影片截圖）

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片主感不滿，直斥：「喂，小路出大路你唔睇㗎？係咪唔睇㗎先生？」中港牌司機聞言未有反駁，一手繼續拍片，一手做出手掌開合的動作，同時搖頭伸脷，狀甚挑釁，片主則回應斥「影吖，大家一齊出嚟影吖，我有車cam，嚟吖」。

其後交通燈轉燈，中港牌司機一邊「踩油」起步，於車輛移動期間同時繼續手持電話拍片並做出挑釁動作和表情，呈雙手離軚駕駛情況大約5秒。直至越過片主車輛，中港牌司機才單手扶上軚盤繼續行駛，但另一手仍一直持電話拍片。至於片主則繼續質問：「仲呠人呀？走咩啫喂，繼續吖喂，繼續吖喂，呠吖！」

事後片主直斥涉事中港牌司機駕駛態度惡劣，「其實你係唔識出路口，定係手腳不協調，自己錯點解要長呠人呢？行駛車輛嘅時候使用手提電話，仲要雙手離開軚盤，是但一樣都好似係不小心駕駛喎！」

片段上載後引來網民討論，不少人力撐片主，狠批涉事中港牌司機惡人先告狀，「乜而家啲人咁惡，小路出大路唔想停仲要呠人」、「停車場出口都唔睇，厚顏無恥到一個點」、「佢繼續用呢種態度去駕駛，終歸會受到教訓」。

亦有大批網民指出，中港牌司機的行為至少已犯3宗罪，建議片主向執法部門舉報事件，「食全餐，第一單小路出大路不小心駕駛；第二單揸住部電話拍片，駕駛沒有專注都係不小心駕駛；告多個行車期間使用手提電話，一炮三響」、「嚴重影響道路使用者，可以告得」、「唔係唔做佢呀！一定要為民除害呀！」、「擺上網交畀警方去處理！唔需要同佢嘈！」。