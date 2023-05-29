的士大戰貨車影片瘋傳！並行爭線頭搖尾擺　貨車1招的士終敗走

鷸蚌相爭，最後大多只會兩敗俱傷。最近有網民在社交平台分享「車Cam（行車記錄器）」影片，顯示周六（27日）下午1輛的士原本於貨車前方行駛，惟的士位置靠近左線，貨車司機見狀立即加速，兩車在同一行車線上並行數秒，最後的士切到左線，貨車揚長而去。不少網民狠批貨車司機的舉動太危險，怒斥「多得呢啲X樣日日都有車撞」，慨嘆在馬路上「誰大誰惡誰正確」。



最近有網民在社交平台分享貨車與的士司機爭線的「車Cam」影片，引來網民討論。（facebook影片截圖）

據網民於facebook群組發文和上傳「車Cam」片段，顯示事發於上周六（27日）下午近2時，1輛貨車原於另一市區的士的後方，司機疑因看到的士在中線靠左的位置行駛，便稍為轉右軚並加速爬頭。兩車起初各不相讓，各霸佔同一行車線的一半並行，但貨車不斷逼近，最幾乎撞到的士，的士司機終切到左線「離開戰場」結束。

分享影片的樓主不禁慨嘆，兩車的危險舉動「差少少告士打道大塞車」，而不少網民則批評貨車司機危險駕駛，在無法確保道路安全情況下強行爬頭，「佢算瘋狂定危險？」、「傳說中的：頭搖又尾擺飄移境界」、「貨車要釘牌，又要轉工啦」。

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不過，有網民認為的士一方同樣有錯，表示「的士佬都唔知自己行邊條線，貨車以為的士佬轉線，過佢，咁有咩問題？」。而樓主亦認為事件應有前傳，留言補充指，「一定有前傳！貨車追住的士尾，我怕咗佢哋兩個，食下花生我先cut線過」。