Tesla女司機大鬧馬路影片瘋傳！讓線被阻踩油怒追　1句更狂惹公憤

【Tesla／駕駛態度】馬路上駕駛最重要心平氣和，免生意外！網上就廣傳一段「Tesla女司機馬路發爛渣」的「車CAM（行車記錄器）」影片，指有駕駛Tesla女司機，因出讓線受阻，竟發難「爆seed ，扯火，響銨，開窗，X人老X」。網民看過影片後紛紛批評女司機行為，「讓你係人情，唔讓你就咁燥，真係唔好揸車啦」、「佢真係以為自己係皇太后，想點就點」。



網上就廣傳一段「Tesla女司機馬路發爛渣」的「車CAM（行車記錄器）」影片，指有駕駛Tesla女司機，因出讓線受阻，竟發難「爆seed ，扯火，響銨，開𥦬，X人老X」。（影片截圖）

有司機早上於Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載「車CAM」影片，指「早上Teslun女司機出唔到讓線，爆seed，扯火，響銨，開窗，X人老X」。

從影片見到，現場為深水埗青山道讓線位置。樓主的車從主線駛過後，見到讓線一部黑色Tesla車隨即「篤油」駛出，令樓主後方的車輛要急停讓其先出。

離譜過程逐格睇▼▼▼

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黑色Tesla之後緊跟樓主車輛，其間不斷響咹，待駛入欽州街有更多空位，便再踩油加速半邊車身踏在車道分隔線行駛。當追到樓主車輛旁邊，女司機打開車窗發難，炮轟樓主「X你老X！」。樓主這時停下車輛反駁「讓線啊，妳識唔識啊？」，女司機則回應：「關你X事啊？」

影片引來網民熱議，大部份都批評女司機行為態度。（影片截圖）

影片引來網民熱議，大部份都批評女司機行為態度，「講真，讓妳係人情，唔讓妳就咁躁，真係唔好揸車啦，因住爆血管」、「無EQ不如坐車啦」、「佢真係以為自己係皇太后？想點就點」、「躁底女司機」、「揸咗十幾年車都係第一次見，黐X線」、「最精彩嗰下就cut片，花生友表示呢粒花生唔夠脆」。也有網民認為樓主同樣有問題，「人哋讓線你都可以好心慢一慢比架車出啦」、「樓主放埋前cam片畀大家參考下會公道啲」。