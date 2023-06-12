初戀女友患癌求見面　大方人妻准夫多次探望：讓人無憾也算是功德

一段關係最重要的是信任，即使讓伴侶探望前度，也不會感情生變。台灣有人妻在社交網站發文，表示結婚十多年已育有3名孩子，家庭生活非常美滿，但有天丈夫突然神情凝重表示，其初戀女友患上末期癌症，拜託胞妹轉告想相約見面，人妻非但應允，更大方地陪伴丈夫一起前往。



初戀女友單獨與丈夫見面後，竟要求與人妻聊天，多謝她答應這個無理要求，自此人妻繼續准許丈夫隨時探病，甚至煮粥或購買水果送給對方。半年後初戀女友病逝，夫婦一同出席其葬禮，對方父母哭着感謝他們，而人妻更繼續與對方妹妹聯絡，甚至前往祝賀她結婚，「就像多了個家人一樣」。人妻指出「婚姻和愛情是一樣的，是你的跑不掉，不是你的強留也留不住，很多事情別用狹隘的念頭去猜想，如果能讓人無憾，自己不也算是功德一件」，其大方豁達的想法獲網民激讚。



初戀女友多謝樓主答應其無理請求。（《一公升的眼淚》截圖）

該名大方人妻在「匿名公社」發文講述事件，她和丈夫當時已慶祝結婚14周年，不久後有一晚，丈夫他突然說有事要商量，原來是早上接到其初戀情人的胞妹電話，獲悉對方患有末期癌症，目前最大願望就是能夠與他再見一面。丈夫當時強調，如果妻子不答應，他就不會前往，但樓主覺得這是對方重病時的願望，如果加以阻攔，感覺不太好，所以翌日下班後陪同丈夫前往醫院。

當時樓主讓丈夫獨自進入病房，對方妹妹則走出來，和樓主坐在病房外面，讓曾經相愛的2人獨處。胞妹告訴樓主，雖然2人當年是和平分手，但姐姐用情太深，所以一直到現在都沒有交過其他男友，由於樓主是丈夫和初戀女友分手後的第三任伴侶，所以她完全不知道初戀女友的資料，丈夫以前也不曾提起過。

大約半小時後，丈夫眼眶通紅走出來，表示初戀女友想見樓主，「完全沒有心理準備，但仍硬着頭皮走了進去」，樓主形容初戀女友「非常漂亮，就算面部蠟黃氣色很差，還是看得出五官很美」，她笑着多謝樓主答應其無理請求，樓主連忙揮手，指並不是什麼大事，只希望她能保重身體。

樓主允許丈夫可以隨時前往醫院探望初戀女友。（《一公升的眼淚》截圖）

隨後樓主告訴丈夫可以隨時前往探望初戀女友，丈夫為了讓妻子安心，每次都會快去快回。雖然樓主告訴丈夫她不在意，但他還是堅持在意其感受，而樓主「偶爾也會煮些粥或是準備她可以吃的水果讓他帶去」。

半年後丈夫的初戀女友病逝，夫婦一同去參加對方葬禮，對方父母哭着感謝他們，「讓女兒在生命的倒數時刻能夠無憾，這讓我（樓主）十分動容」。樓主亦繼續和對方的胞妹保持聯絡，甚至偶然會相約一起出來用膳，胞妹去年結婚時，夫婦也有去祝賀，「就像多了個家人一樣」。

初戀女友最終過世，其對方父母哭着多謝樓主夫婦，「讓女兒在生命的倒數時刻能夠無憾」。（《一公升的眼淚》截圖）

樓主憶述，雖然那段時間婆家、娘家甚至朋友都反對其決定，認為她不應放任丈夫探病是不對的，但她還是堅持讓丈夫前往，「因為人跟人之間的相處，如果要計較防備成這樣，還有什麼溫度可言？何況對方都末期了，如果能在這段時間給與一點安慰不是很好的事情嗎？為何大家總是要想到一堆壞處和齷齪的事情呢？在心裡存留一點善念不是很好嗎？」常主更強調「婚姻和愛情是一樣的，是你的跑不掉，不是你的強留也留不住，很多事情別用狹隘的念頭去猜想，如果能讓人無憾自己不也算是功德一件！」

夫婦沒有好像別人「預告」般感情生變，反而丈夫對樓主更加體貼，目前已結婚17年，和2名兒子和1名女兒過着幸福生活。

帖文引來網民激讚，形容「令人感動的故事」、「妳很棒，如果跟另一半不能互相信任，那麼何必要互許終生呢？」、「妳很大器 也讓逝者能夠安息」。