小巴站MMA！司機乾坤鎖、鉸剪腳打入車底　阿姐勸交變混戰下場慘

【街頭MMA】酷熱天氣容易擦槍走火？有港女於網上發布圖片，指葵芳小巴站有2名小巴司機在馬路上大打出手，其間更使出「鴛鴦乾坤鎖」、「鉸剪腳」等絕技，更打到入小巴車底，相當激烈；「站頭阿姐」見狀上前勸交，反而被「捲入」戰團下場相當「無辜」。事件引來網民熱議，笑言「老馬有火」、「2個男人做咩喺馬路咁纏綿呀」、「男上加男強人鎖男」。



葵芳小巴站有2名小巴司機在馬路上大打出手。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

該港女上周五（6月9日）於Facebook群組「青衣街坊吹水會」上載圖片，指葵芳88D小巴站有2名小巴司機在街頭打鬥，感嘆「上咗年紀仲打交」。

從圖片見到，地點為葵芳港鐵站對出、葵青劇院附近。現場停泊多架小巴，2名小巴司機橫臥馬路黃格上纏鬥，各不相讓，其中一名小巴司機頭部更伸入了小巴車底後轆位置，相當危險。

2名小巴司機橫臥馬路黃格上纏鬥，各不相讓，其中一名小巴司機頭部更伸入了小巴車底後轆位置，相當危險。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

樓主表示，「站頭阿姐」看到2人打鬥便上前勸交，詎料被「捲入」戰團「俾人打塊面」。

事件引來網民熱議，驚歎2人使出了「鴛鴦乾坤鎖」、「奪命鉸剪腳」等「絕學」，笑言「武林高手」、「男上加男強人鎖男」、「中咗鴛鴦乾坤鎖，點算？」、「老馬有火」、「做乜打車輪唔預埋我？」、「2個男人做咩喺馬路咁纏綿呀」、「以為佢哋捐車底整車」。