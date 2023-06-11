尖沙咀請食飯黨？揹名牌男女要求請食飯　內地女1招嚇走後續爆笑

【借錢黨／請食飯黨／詐騙／香港旅遊】本港近日湧現「借錢黨」、「請食飯黨」騙徒，有內地女就在小紅書發文，指她與丈夫在尖沙咀廣東道名店門口，遇到操普通話、揹LV袋穿Gucci鞋的一男一女搭訕，對方說「沒錢吃飯」想她們「請食飯」，其丈夫不虞有詐打算給予100元，但幸好她當場識破了騙徒，結局更令她爆笑。樓主亦在帖文呼籲，「小心香港遇到騙子」。

事件引來網民熱議，「叫佢賣咗身上個LV自然有飯食囉，使乜叫人請佢食飯呀」、「讓她用LV換$100」；也有網民直言曾「中招」，「幾年前我也被騙過，千萬別信」。



有內地女就在小紅書發文，指她與丈夫在尖沙咀廣東道名店門口，遇到操普通話、揹LV袋穿Gucci鞋的一男一女搭訕，對方說「沒錢吃飯」想她們「請食飯」，其丈夫不虞有詐打算給予100元，但幸好她當場識破了騙徒。（小紅書）

該內地女於小紅書以「香港廣東道遇騙子」為題發文，講述她與丈夫在香港旅遊遇上「借錢黨」、「請食飯黨」騙徒經歷。樓主憶述，6月7日晚上6時許，當時丈夫在尖沙咀廣東道名店門口等她，其間她見到操普通話的一男一女向丈夫搭訕，「女的背了個LV，男的穿Gucci鞋子，打扮看着挺光鮮的。我老公和我說他們沒錢吃飯，讓我老公請她吃飯，吃啥都可以」。

樓主表示，其丈夫本來打算給予2人100元，但由於她在小紅書看過這些騙案手法，識破2人是騙子，於是在丈夫掏腰包前就把丈夫拉走，並與騙徒對罵，「我邊拖着我老公走邊罵他們臭不要臉，招搖撞騙！那女和還和我對罵！發上來給大家留個心眼！」。

樓主又指，丈夫之後向她說的話，令她爆笑，「他（丈夫）說騙子看見我很慘，冇運行，笑噴了」。樓主最後提醒， 「小心香港遇到騙子」。

該內地女在小紅書講述她與丈夫在香港旅遊遇上「借錢黨」、「請食飯黨」騙徒經歷。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有網民笑言「叫佢賣咗身上個LV自然有飯食囉，使乜叫人請佢食飯呀」、「讓她用LV換$100」、「淘仔嘢，幾十蚊」。亦有網民建議樓主，「下次遇到這事情，偷偷拍照，然後報警，把照片給員警」。

也有網民分享自身同類經歷，提醒他人不要受騙，「幾年前我也被騙過，千萬別信」、「我在xxx（地方名）吃飯時遇過，話沒港幣吃飯，叫人哋請佢，我其實沒諗明，難道係每日出來騙飯錢？」、「我也遇過個男的 LV＋勞力士，和我說請他吃飯或給幾百塊都行，我還給了」。