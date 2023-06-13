孕婦坐港鐵關愛座　遭酒氣老伯狂單打要求讓座　忍無可忍1句反擊

關愛座原意是鼓勵讓座予有需要人士，卻往往成為爭議源頭。有孕婦周一（6月12日）發文，稱下班後感到疲倦，同時帶同一堆嬰兒用品，上港鐵後便坐到關愛座上休息。後來兩名身有酒氣的老伯上車，疑因未能同時坐到關愛座，竟不斷出言「單打」樓主，暗示她應讓座。樓主忍無可忍，下車前當面反擊，直斥兩名老伯即使飲酒亦不能胡亂批評他人，又重申不會讓座。網民看過帖文也力撐樓主，直指關愛座並非長者專屬，又質疑2名老伯恃老賣老，道德勒索樓主。



有孕婦周一（6月12日）發文，稱下班上港鐵後便坐到關愛座上休息╴後來兩名身有酒氣老伯上車，疑因未能同時坐到關愛座，竟不斷出言「單打」，暗示她應讓座。（示意圖/資料圖片）

自稱是高齡孕婦的樓主於facebook群組發文，指周一（6月12日）工作了14小時後，下班已感到非常疲累，加上帶同一批嬰兒用品，故在北角站上車後便坐到關愛座休息。她指上車不久遇到2名滿身酒氣老伯上車，其中1人坐到她身旁關愛座，另1人疑未能找到座位，竟開始出言「單打」，稱「個位應該畀老人家坐、畀有需要人士坐，後生唔應該坐」。

樓主即時反駁表示「我大肚喎」，老伯則回應「我唔係話你」。可是兩名老伯未有停口，繼續在樓主面前大聲討論，「話應該取消關愛座，又話關愛座適合知書識禮的人坐，讀咁多書都唔讓座（下刪一堆難聽的說話），搞到啲人一個二個望住我，好似我坐係我唔啱」。

樓主稱，由於她四肢纖瘦，旁人或未必看出她是孕婦造成誤會，「我齋肥肚唔肥四肢，加上有個媽媽走佬袋同揹帶喺身前，個肚就唔明顯」，但她堅持有坐下的需要，又認為不應容忍老伯冷言冷語。直至列車駛至鰂魚涌站，樓主忍無可忍，決定大聲當面反擊，斥責兩名老伯「飲醉酒唔代表可以亂話人」，同時表示她不會讓座。

關愛座原意是鼓勵讓座予有需要人士，卻往往成為爭議源頭。（資料圖片）

樓主事後仍感不忿，直言不為其行為感後悔，「如果唔畀啲面色呢啲醉酒佬睇，咁就縱容咗佢哋」，又大嘆當時車上沒有其他乘客幫忙，「明明我有需要，大住個肚都要返工返咁多個鐘，點解要讓畀呢啲飲醉酒又要讓座嘅人，仲要畀佢兩個話？我前世欠咗香港啲X老？我就係知書識禮至知道呢啲嘢唔應該啞忍」。

網民看過帖文也力撐樓主，認為她保障個人權利並無做錯，又指關愛座非長者專屬，有需要便可使用，「關愛座係畀有需要嘅人坐，唔只係老人」、「明明個位唔係『老人座』，就一堆人覺得得嗰個位先要讓座」、「出咗啖氣好過自己屈住，對你對個B更加唔好」。亦有人質疑兩名老伯恃老賣老，甚至存心欺負樓主，「最X憎啲人恃老賣老，唔使因為呢啲人勞氣」、「佢講咁多嘢就係要你畀反應佢，呢啲人同佢講乜都嘥氣，照坐做自己嘢就ok」。