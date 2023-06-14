酷熱38°C奶奶禁開冷氣　懷孕20周媳婦中暑　醫生：孩子差點保不住

【冷氣機】夏天天氣炎熱，沒有適當調溫隨時出事！內地廣東氣溫日前高達38°C，但有奶奶為了省錢不准開冷氣，卻導致懷孕20周的媳婦在家中中暑昏迷，要送到急症室搶救，醫生更形容當時情況極危險，「要晚一點，孩子就保不住了」，幸好治療後母子無礙。媳婦決定出院後要跟丈夫及奶奶商談，如果婆婆還是堅持不讓用冷氣，就跟奶奶「一定要分開」，強調不能因為省錢再出意外了。



奶奶不准開冷氣，懷孕媳婦中暑送院，幾乎釀成悲劇。（示意圖／資料圖片）

綜合內地媒體報道，該名廣東女子自從懷孕後就身體不好，孕期反應比較嚴重，為了孩子和大人着想，丈夫建議她在家待產不要上班，家中唯一收入來源就落在丈夫身上。奶奶見狀對媳婦明言：「妳在家裏不掙錢，妳吃的、穿的、用的、都是我兒子辛苦賺來的！作為一個媳婦，你一定要勤儉持家，要懂事，各方面都要節省，千萬不要浪費！」

至廣東近日高溫38°C，奶奶堅持不開冷氣去省錢，稱「有風扇就行了」，又說「在家裏熱點算什麼，人家在外邊兒乾活的人又怎麼活的？熱狠了就多喝點水，大不了洗洗澡就好了」。

醫生指出，女子當時情況很危險，幸好送院及時，「要晚一點，孩子就保不住了，好在有驚無險」。（網上圖片）

結果懷孕20周的媳婦中暑昏倒，奶奶驚覺出事慌了神，緊急把媳婦送院，經搶求幸母子均無大礙。醫生指出，女子當時情況很危險，幸好送院及時，「要晚一點，孩子就保不住了，好在有驚無險」。

女子醒來後決定，出院後要與丈夫和奶奶好好商談，「如果婆婆還是堅持不讓用空調（冷氣），說破天也不要跟婆婆住在一起，一定要分開，不能因為省錢再出意外了」。

幸好最終大人及腹中胎兒均無礙。（資料圖片）

事件引來網民熱議，「兩個字：可悲…」、「惡婆婆太過分」、「這個婆婆真誇張管很大」、「這下住院的錢比冷氣錢還貴了，還以為省錢，結果花大錢了」、「這麼熱的天，不開冷氣誰受的了？」。也有網民分享類似經歷，「以前婆婆說她沒吹冷氣，媳婦也不能裝冷氣，她住樓下涼快，我住樓上，房間40度，都沒辦法睡房間」、「我家也有這樣的婆婆」。