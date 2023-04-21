奶奶斥懷孕留家安胎是矯情　要求工作同時照顧病夫　網民怒勸離婚

女人何苦為難女人？台灣有人妻正懷孕17周，因為工作屬服務行業，需要長站不坐，所以暫時停止工作，卻收到奶奶致電指責她懷孕不工作就是矯情，又要求她工作同時「隨傳隨到」照顧患有癲癇症丈夫。樓主回應可以外出工作，但明言外出工作就不能隨時照顧丈夫，奶奶眼見說不過即怒吼「所以妳意思是都不要找妳就對了？」，令樓主苦呻「要我去工作，又要隨時出現，請問我該顧家還是顧事業？」，而且她沒上班時拿出來的家用也不比自由工作者的丈夫少。

帖文惹來網民回應，紛紛覺得奶奶多管閒事，更呼籲樓主及早離婚，寧願獨自撫養孩子，都不要留在這樣的家庭受苦。



台灣有人妻懷孕，卻因工作屬服務行業，所以暫時停止工作，竟獲奶奶致電並指責她不工作是矯情，更倚賴她照顧患癲癇症丈夫，故苦呻「要我去工作，又要隨時出現，請問我該顧家還是顧事業？」。(《Baby復仇記》劇照）

該人妻在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區討論區」發帖，指現時懷孕17周，日前奶奶居然拿丈夫的電話致電她，責罵她不工作，又自言年輕時懷孕都有工作，甚至剖腹前一天還在上班，所以覺得樓主太矯情，用懷孕當藉口。樓主補充，奶奶從前工作都是坐在辦公室，反而她的工作是服務行業，需要長期站着或走動，不能好好休息。

樓主表示，和老公交往時就得知對方有癲癇症，每次發作不管在場與否，都會第一個到他身邊照顧他，所以沒有工作後，更被婆家認為照顧丈夫是理所當然，如上班忘了帶東西要送過去、暈倒亦要第一時間照顧。樓主因此向奶奶表明，她可以外出工作，但以後丈夫有任何需要不能率先去幫忙，不能因為他發作就立刻拋下工作，惟奶奶稱「那妳就叫救護車啊」。樓主隨即反駁「可是警察跟他公司的人第一個都是找我」，奶奶沈默9秒後怒吼「所以妳意思是都不要找妳就對了？」，令樓主苦呻「要我去工作，又要老公出事要隨時出現，請問我該顧家還是顧事業？」。

樓主指出，由於丈夫是自由身，曾一天工作10小時卻不能賺到薪水，但她沒工作時拿出來的家用也不少，奶奶卻馬上為兒子護航「你難道不知道他的狀況嗎？他的工作就是這樣啊」。樓主無奈感嘆，不工作時照顧家庭被嫌「好食懶做」，去工作卻被要求照顧丈夫和家庭，顧不上亦是她的錯。

樓主解釋沒工作時拿出的家用也比丈夫多，奶奶卻馬上為兒子護航「你難道不知道他的狀況嗎？他的工作就是這樣啊」。（《寶寶大過天》劇照）

對於樓主被指懷孕不工作是矯情，網民都替樓主感到不值，「以後聽到婆婆的聲音，直接掛斷電話」、「開銷問題夫妻討論就可以」、「別再拿自個錢出來花費，多留錢在自己身邊，不然到最後錢沒婚姻也沒」、「她兒子還給她，妳是老婆，不是保母」、「真的不該找收入不穩定的人結婚」。亦有人覺得丈夫是「媽寶」，「妳老公沒用到讓他媽拿他手機打給妳？」、「有事還不會幫坦」。

亦有人呼籲樓主應離婚或獨自撫養小孩，「離婚啊，趁年輕」、「孩子拿掉然後離婚，妳的人生就能海闊天空」、「我勸妳直接拋下他們離開，妳沒工作沒收入拿出的錢也不少，代表小孩可以自己養，未來需要出去工作時，小孩送托就好」、「整個家又需要你照顧，又要你賺錢，還這麼多要求，你嫁給他真的會幸福嗎？」。