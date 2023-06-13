報稅2023丨公司太子女將報稅表成叠印出傳開自取　員工：離譜到極

又到報稅季節，市民收到「綠色炸彈」都要趕於限期前完成報稅。有打工仔近日發文，指公司的「太子女」剛上任便接手報稅事宜，惟她竟要求下屬將印有個人資料及薪金金額的薪酬及退休金報稅表（IR56B）整疊列印出來，「叫同事自己攞返自己嗰張就傳畀下一個」，令事主不禁直斥對方無視個人私隱，「離譜到極點！」。



有打工仔指公司的「太子女」竟要求下屬將印有個人資料及薪金金額的報稅表格整疊列印出來，「叫同事自己攞返自己嗰張就傳畀下一個」，無視員工私隱。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

「知唔知咩係私隱呢……」該名打工仔近日投稿至facebook專頁「奴工處」，稱其任職的公司迎來「皇親國戚」，老闆的女兒空降擔任管理層，並負責公司的報稅事務。不過「太子女」處理報稅文件的手法卻令人側目，樓主指對方竟將所有同事的薪酬及退休金報稅表（IR56B）整疊印出，「叫同事自己攞返自己嗰張就傳畀下一個，傳完有剩先畀返HR（人事部）」。

樓主得知相關做法感到震驚又無奈，直斥「真係離譜到極點」，同時批評「太子女」無視他人私隱，皆因該表格上附有員工的個人資料，包括地址及身份證號碼等，同時列明同事的全年薪金總額。換言之，有關文件令員工的薪金資料有機會被其他同事知道。

樓主得知「太子女」派報稅表的做法感到震驚又無奈，直斥「真係離譜到極點」，同時批評「太子女」無視他人私隱。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

帖文引來網民討論，不少人也指相關做法過份，容易洩漏同事私隱，「行班房mode，麻煩同學傳開去」、「肯定係冇錢買信封」。亦有網民認為該做法更有機會影響同事關係及士氣，「等睇同title（職位）唔同人工反枱」、「好呀！知大家人工其實好事！高過同事開心，低過同事爭取！」、「佢可能想睇戲，你班人平時懶係fd吖嘛，今次仲唔反面？」。