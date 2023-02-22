印花稅計算表｜稅階調低 幫你計要付多少印花稅 1類人無法受惠
撰文：布萊恩
出版：更新：
【印花稅計算／印花稅計算表／財政預算案2023】財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》公布，俗稱「辣招」的各項住宅物業需求管理措施維持不變，但決定調整從價印花稅稅階，主要目的是減輕一般家庭首次置業負擔，特別是中小單位，即日生效。究竟修訂後須支付多少印花稅？如何計算？以下印花稅計算列表一一看清。
消費券2023攻略｜申請登記資格+$5000派發方法/到期日時間表
根據政府今日（2月22日）刊憲的《2023 年公共收入保障（印花稅）令》，大部份印花稅稅階都有更改，其中樓價300萬以下，只需支付100元印花稅，其餘更改稅階，請看下表：
但提提大家，經調整的印花稅，不適用於某些在2023年2月22日上午11時之前簽立或訂立的文書。
財政預算案中有何減稅扣稅措施？
財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中宣布，寬減2022/23課稅年度100%的薪俸稅及個人入息稅，上限$6,000；寬減2023/24年度首兩季差餉，住宅物業以每戶每季$1,000為上限，當局也建議由2023/24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額。另亦有其他派糖措施，包括延長交通津貼措施至今年10月底。