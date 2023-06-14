躁底！夾斗車貼告示警告勿挑釁：後果自負　網民一原因嘲效用成疑

在馬路上駕駛切忌心厚氣躁！網上流傳相片，顯示有夾斗車司機於車頭放置警告標語，直認性格「躁底」，警告其他道路使用者切勿挑釁，「否則後果自負」。不少網民看過相片也不認同相關做法，認為司機駕駛態度有問題，質疑「係咪擺咗張紙，跟住撞車唔使負責」，亦有人嘲笑司機將告示放於車頭效用不大，「放車頭邊個睇到？」。



網上流傳相片，顯示有夾斗車司機於車頭放置警告標語，直認性格「躁底」，警告其他道路使用者切勿挑釁，「否則後果自負」。（fb「馬路的事討論區」圖片）

相關相片於facebook駕駛群組流傳，可見1輛夾斗車停泊於施工地盤出入口前，有人正在操作鐵夾。夾斗車司機離開車廂，不過車頭右前方的白底紅黑字告示非常吸睛，上面寫有「燥（躁）底！請勿挑起司機條癮，否則後果自負」。另一相片亦可見，夾斗車車頭貼有「危險人物，相當暴躁」的裝飾貼紙，連上載相片的網民也笑言「邊個想挑機？車都夾埋去」。

夾斗車的「霸氣告示」引來網民討論，有人笑指司機疑以告示作為「免責聲明」，惟質疑實際只反映司機駕駛態度不當，甚至會帶來反效果，「就憑呢句嘢，應該要停牌了」、「其實佢仲適唔適合揸車？如果躁起上嚟揸住部車四圍撞咁點」、「咁寫有用咪個個都學佢？」、「咪幼稚，有個牌都嚇唔到阿蛇，一樣會照抄牌的」。

另一相片亦可見，夾斗車車頭貼有「危險人物，相當暴躁」的裝飾貼紙。（fb「馬路的事討論區」圖片）

亦有網民一針見血，指出無論告示內容如何「霸氣」，作用亦會成疑，皆因司機選錯放置告示位置，「天才！擺車頭鬼睇到你」、「請問放前面揸緊車邊個會睇到呢？」、「喺佢後面睇唔到，喺佢前面又見唔到，係停喺度先睇到，得鬼閒撩你咩」、「係咪擺咗張紙，跟住撞車唔使負責」。