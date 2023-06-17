呂慧儀人肉霸位？企車位前堅持唔走　事後咁解釋：拍戲等工作人員

「人肉霸位」再現，這次更有盛裝女子出動霸位！最近有網民在facebook上傳車Cam影片，顯示1名身穿粉紅色長裙的女子站在車位前，一邊傾電話，一邊左顧右盼，疑似正在等候目標車輛到場。車Cam司機把車緩緩駛近車位想泊車，但女子毫無反應，企硬不肯退讓，最後司機只能無奈離開。發帖的樓主留言：「呂小姐，人肉霸位係唔啱㗎……」，讓網民猜測女子的外貌與綽號「長腳蟹」的無綫女藝人呂慧儀相似。

呂慧儀昨日（16日）出席《愛回家》宣傳活動時，大方承認是片中女子，但她解釋不是「人肉霸佔泊車位」，解釋當時正拍攝外景，有市民好心讓車位給劇組，當時只是等候工作人員，她之後亦已返回行人路。



最近有網民在facebook上傳車Cam影片，顯示1名身穿粉紅色長裙的女子站在停車格內「人肉霸位」。（facebook影片截圖）

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樓主於facebook群組「香港交通突發報料區正版Part1 突發事故 資迅谷」發帖，留言指「呂小姐，人肉霸位係唔啱㗎……」，上傳的車Cam影片顯示事發時1名身穿粉紅色長裙的盛裝女子站在車位前，她不停望向迎面而至的車輛，疑似為正在趕到現場的車輛「人肉霸位」，而她身旁的男子則來回走動，2人不時交談；正在拍攝車Cam片的汽車起初緩緩駛近車位想停泊，但女子不為所動，亦無意退讓，男子後來示意汽車駛走，司機最後亦無奈離開。

有網民指「人肉霸位」的盛裝女子，外貌與綽號「長腳蟹」的無綫女藝人呂慧儀相似。（資料圖片）

對於盛裝女子「人肉霸位」，有網民認為相關司機應下車與女子理論，留言稱「你行落去同佢講啊嘛」；而樓主以「呂小姐」形容涉事女子，網民再根據影片畫面，不禁猜測該女子的外貌是否與藝人呂慧儀非常相似。惟相關車Cam片的畫面模糊，難以確認「人肉霸位」女子的身份。呂慧儀過去出席活動時亦多次穿粉紅色衣服，但衣着與片中女子不同。

呂慧儀昨日（16日）出席《愛回家》宣傳活動時，大方承認是片中女子，但她解釋不是「人肉霸佔泊車位」，解釋當時正拍攝外景，有市民好心讓車位給劇組，當時只是等候工作人員，她之後亦已返回行人路。

「人肉霸位」屬犯法，根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。