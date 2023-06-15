外賣員12米高橋跳落錢塘江救人　事後繼續送貨　網民：真平凡英雄

一般人都不敢跳下去！杭州日前有女子墮落錢塘江遇溺，有騎電動車外賣員經過西興大橋時見狀，沒多想就跳江救人，大橋離水面有約12米高，他下水後抱住女子，再配合趕到的水警將女子救起，結果外賣員本人緊持繼續送外賣，沒有乘快艇離去。好人好事在瘋傳，外賣員被網民讚爆，當局亦要頒發見義勇為獎。外賣員跳江後沒有傷及內臟，但出現胸椎壓縮性骨折，要留院觀察，他受訪時透露，原來他小時候一樣曾經溺水，一樣被人救過。



外賣員經過大橋，見到女子墮落錢塘江在掙扎，沒多想就跳下去救人。（微博影片截圖）

事發於6月13日下午1時多，杭州西興大橋上，31歲來自張家界的外賣員彭清林正經過大橋送外賣，但在橋中間塞住，聽到有人跳江，他探頭見到有長發女子在江中掙扎。

當時是錢塘江潮漲期，西興大橋離江門約12米，他想到如果女子一沉下去基本上就沒救，於是一躍而下落水救人，他抓住女子後，水上公安也趕到將女子帶上快艇。由於彭的衣物、車和貨物都在橋上，他沒隨快艇離去，遊回岸邊爬回橋上繼續送貨，超時了10多分鐘，幸好客戶沒在意。

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女子獲救時情況穩定，其家人也很快趕到現場，警方決定要向彭申報見義勇為獎。片段在網上瘋傳，網民封彭為「真平凡英雄」，「我是不敢跳的。向英雄致敬」、「好有勇氣！這麼高跳下去，真的冒著生命危險在救人了」、「真的挺感人的，猶豫的那幾下特別讓人動容，這麼高」。

內媒報道，彭男事後到當地醫院檢查，他在下江時喝了兩口水，垂直落水雙腳先落水，故造成頸椎肌肉損傷的機會較小。檢查後其腹部平軟、右腹有輕微腫脹感，右則腰背有肌肉壓痛，可能出現軟組織拉傷。

由於後腰一直不適，他晚上難以入睡。院方初步推斷他出現胸椎壓縮性骨折，要留院觀察，幸好他內臟未受傷，但因為衝擊力太大才現骨折，不必做手術，料住院7至10日。因為他身體出狀況，見義勇為獎改為上門頒發，但因為他留院，改為由市公安局發布。

彭接受內媒訪問，坦言當時沒清楚考慮「這麼高，有點怕，但是一看見女的還沒起來，一咬牙就直接下去了」，也是下去才發現錢塘江的水的確很深，「但是我相信我自己，我感覺我應該問題不大」。他又說，當時擔心女生會掙扎，但可能她已沒什麼力氣，「能幫就幫，現時很多人老人家都不敢扶」。

內媒指被救女子目前身體狀況穩定。彭表示，女子的妹妹有致電道謝，又提到他小學時也曾因溺水獲救，明白在水中掙扎有多絕望，記得施救者的善意，事後正經學游泳。他續說，為免老家父母擔心，救人一事他沒有如實相告，直接父母晚上看到新聞，父親打來慰問，讚了他一句「好樣的」。

（綜合）