老人路邊摔倒　女大生扶起反被索賠1證據神逆轉　判刑大快人心

好心無好報？內地1宗意外糾紛近日引起網民熱議，1名女大學生看到老人摔倒在路邊無人理會，便好心上前扶起老人，更墊支把老人送往醫院治理。沒想到老人反咬定是被女生撞到，要求女生賠償5,000人民幣（約5,500港元）。女生報警後，警方翻查現場閉路電視影片證實是老人說謊，最終法庭判老人的家屬須向女生賠償5.6萬人民幣（約6.1萬港元），女生則把賠償全數捐予慈善機構。網民看後高呼「大快人心」，批評老人行為如同詐騙，「這應該算是詐騙了！」、「壞人有壞報了」。



內地不時傳出好人幫忙反被控告事件。圖為2015年個案，非是次案中當事人。（網上圖片）

綜合媒體報道，內地1名女大學生見到老人摔倒在路邊，好心上前扶起老人，非但陪同送院治療，更拿出自己生活費為老人墊支1,000多元人民幣（約1,100港元）醫藥費。

沒想到「好心沒好報」，老人家屬到院後，老人一口咬定是女大學生撞到他，「是妳撞倒我」，家屬也幫口惡言相向，「妳沒撞，為啥送老人上醫院？」，要求女大學生賠償5,000人民幣（約5,500港元）。

女生大感無奈，只好報警處理。警方翻查現場閉路電視發現老人說謊，還女生清白，惟老人家屬仍心有不甘，女生便決定反過來提告，要求老人及家屬賠償精神損失費5萬人民幣。

法院審理後認為，老人因年事已高免除刑事責罰，但老人家屬需要向女大學生支付5.6萬人民幣（約6.1萬港元）精神損失費，並向女大學生公開道歉。（示意圖／gettyimages）

法院審理後認為，老人因年事已高免除刑事責罰，但家屬需要向女大學生支付5.6萬人民幣（約6.1萬港元）精神損失費，並向女大學生公開道歉，而老人兒媳因為言語粗俗惡劣，被當地公安部門處10天行政拘留。收到賠償後，女大學生全數捐予慈善機構行善。

翻查資料，事件早於2021年發生，至近日被「翻炒」再引起熱議。網民看後高呼「大快人心」，「這算是詐騙了！」、「終於壞人有壞報了」。也有網民認為懲罰太少，「老人也應被罰，不能因為高齡而有特權」。