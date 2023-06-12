銅鑼灣醉客到屯元天4站　的士司機喜獲1000元免找：收$XXX貼士！

前面的士行家走寶了！許多的士司機都避免接載醉酒客人，以免不必要的麻煩，惟有司機在網上發文，表示日前在銅鑼灣看見行家拒載1群酒後客人，其中1名男子更是喝得爛醉，他接載該群客人上車，又據他們的住址安排屯門、元朗、天水圍等4站行程，當第3站的女乘客人下車時，竟直接放下1,000元大鈔，交代司機安全地送最後1名醉酒男友人回家即可。司機最終完成使命，指該程車資只需400元，「計一計，都係第一次收600蚊貼士」。



有的士司機在網上發文，表示在銅鑼灣接載一群酒後客人到屯門、元朗、天水圍等共4站，結果收到600元貼士。（《降魔的》劇照）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，表示上周五（9日）晚上於銅鑼灣廣場落客，經過金利文廣場時看到有同行被客人截停，但見女子扶着1名醉酒男友人靠近時，便立即加速駛離。該群客人其後截停樓主的車，問道是否願意接載他們到屯元天，樓主一口答應，更安排了黃金海岸、屯子圍、天耀邨、大棠德宗苑的4站行程。

樓主形容，當時車上「除咗一個貓咗，三個都嘈到死」，他只好關掉收音機等，而直至第3站天耀邨，下車的女客人直接給樓主1,000元鈔票，表示毋需找續，只要求樓主平平安安送其喝醉酒的男友人回家便可。最後樓主完成所有行程，客人都安全回家，計及20元紅隧隧道費，總車資是400元，變相收到600元小費，不禁驚歎「計一計，都係第一次收600蚊貼士」。

到了第3站，女客人下車時放下1000元鈔票，交代司機安全地送醉酒男友人回家即可，而該程車資只需400元，故司機共獲600元小費。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主的舉動引來網民大讚「好人有好報」，又指「幾時都話公屋好過半山」、「你唔留個電話畀佢，下次去完飲酒記得call我」、「你唔拒絕啲大西北，大東北客，多數都有貼士㗎！」。不過，部分網民則認為假如客人在車上嘔吐，有小費和清潔費也得不償失，「嘔到一車都係冇仇報，所以醉貓一律唔搏」、「唔嘔就貼士，仲要醉嗰個最後落車，唔願落車就有排搞，醉猫都係避得就避」。