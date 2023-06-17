車CAM｜入迴旋處無擰頭零收油　直撞私家車　司機反罵被撞車主

駛入迴旋處前要注意右方來車，本應是每名司機的基本常識，惟最近有網民在社交平台上傳車Cam影片，顯示1名司機在駛近迴旋處時不但沒有減慢車速，更沒有轉頭查看右方是否有來車，結果片主在迴旋處內收掣不及，與該名司機的私家車相撞。片主更指，對方撞車後竟反過來指罵他，讓他哭笑不得。



有網民在社交平台上傳車Cam影片，顯示1名司機在駛近迴旋處時沒有減慢車速，也沒有查看迴旋處內的行車，最後於樓主的私家車相撞。（facebook影片截圖）

有網民周三（14日）在facebook群組上傳1段車Cam影片，顯示1名司機在駛近迴旋處前沒有收慢車速，也沒有提前查看右方是否有來車靠近，而片主則本來已在迴旋處的外線，最終兩車收掣不及車頭相撞。

片主在文中批評對方司機「出迴旋處睇都唔睇，完全冇收油，直接撞落嚟」，又指對方在發生意外後不但沒有認錯，更反斥是片主責任，讓他感到哭笑不得。不過片主後來發現，與他座駕相撞的私家車早已「滿身傷痕」，估計涉事司機已非首次牽涉交通意外之中。

影片一出立即引來大批網民留言，直斥私家車司機毫無正確駕駛意識，「條友完全唔識出迴旋處」、「學車第一堂讓線冇停都俾人鬧爆啦」、「我好好奇，架白痴車覺得樓主有咩唔啱呢？如果佢覺得自己咁樣揸車都啱，香港揸車真係好危險」。

也有網民建議樓主驗傷，並向對方索償，「睇見都頸痛」、「𠵱啲人唔會同佢講咁多，只會同交警講腰疼，想嘔，仲暈暈哋」、「師兄，睇片小弟覺得你應該周身都傷慢慢睇醫生，慢慢check清楚好啲」。