打工仔大型連鎖店買咖啡！驚見店長1嘔心舉動　網民：看着就想吐

太惡心了！日前韓國有打工仔到咖啡店買咖啡，但付款後居然看見店長正帶着手套磨腳皮，其後對方更直接帶着同一對手套去沖咖啡，讓他覺得相當惡心，難忍之下致電總公司反映問題，不過卻被回覆因為是加盟店，無法退款。不少網民狠批該店長欠缺衛生常識，「光是看着就想吐」，隨着事件在網上不斷發酵，咖啡店總公司終發出道歉聲明，並承諾將會退款予涉事客人，以及在未來加強各員工的衛生意識。



韓國有打工仔付費買咖啡後，目睹店長正帶着手套磨腳皮，對方其後更直接帶着同一對手套沖咖啡，因此覺得相當惡心。（網上圖片）

韓媒報道，當地有網民日前在討論區分享他近日上班前，打算到公司附近的咖啡店The Venti買咖啡。由於店舖是開放式，所以途人可以看清店內情況，他驚見店長正帶着手套磨腳皮，磨完腳皮後，竟直接帶同一對手套去沖咖啡，讓他感到相當惡心。

樓主離開後，原想說服自己不要在意，但擔憂對方磨腳的粉末會掉進咖啡，根本無法飲用，終決定致電總公司反映，並要求退款，惟客服指該店為加盟店，無法處理退款，只承諾日後會加強衛生等教育。

事主一直想說服自己不要在意，卻難忍店長惡心行為，最終決定致電總公司反映問題。（《大叔的愛》劇照）

事主補充，該咖啡店鄰近其公司，所以最近1年經常光顧。該店舖近期更換老闆，亦知道該店偶爾傳出有不衛生行為，未料目擊店長磨腳皮後煮咖啡，揚言不會再光顧。

網民大鬧事件惡心，「光是看着就想吐」、「戴上那個手套，他到底倒了多少杯咖啡」，亦有留言認為總公司並非要負全責的一方，「那家店的老闆不應該先道歉嗎？」。

由於事件不斷發酵，該咖啡品牌總公司在（12日）終於發出道歉聲明，表示未來將會嚴格教育各門市和增強轄下員工衛生意識，同時承諾將會退款予涉事客人。

（綜合）