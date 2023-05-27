求職者面試後婉拒工作　竟被追討$38咖啡錢　傻眼稱：真是第一次

這樣討錢也太難看了！較早前新加坡有求職者分享他在咖啡店進行面試，雖然獲錄取，但他因為私人理由拒絕聘約，其後竟被面試官要求支付他當天所喝的咖啡費用，感到傻眼稱「我去了數次面試，從來沒有人要我支付咖啡費用」。不少網民都認為該公司過份小氣，樓主則補充，該公司經理後來有為其下屬的行為道歉並退還款項，故稱「我相信這不是他們慣常做法，可能只是無心之失」。



新加坡有求職者被要求在咖啡店進行面試，獲錄取後卻因私人理由而拒絕該公司聘用，不料竟被面試官要求支付當天他所喝的咖啡費用，因而感到傻眼。（《奶酪陷阱》劇照）

該求職者蘇雷什（Sriram Suresh）在Facebook發帖並附上2張對話截圖，指他較早前求職時，遇到有公司將面試過程設於咖啡店，之後亦順利獲得錄取，惟因想尋求更穩定的工作，所以拒絕聘約。

不料面試官之後竟然發送短訊，要求他為面試當天所買的咖啡付帳，因而不忿表示，「以前從未遇到過這種人或公司，真的是第一次」。從圖片可見，對方先是祝願樓主未來一切順利，之後便開宗明義地討回咖啡錢，「上周你的咖啡是6.5元新幣（約38港元），請你現在付款，謝謝」。

樓主隨後轉帳並稱，「我去過不同公司面試，從來沒有人要求我支付咖啡費用，如果早就知道，我當天就會直接付錢，只是現在你向我要錢的行徑，看起來很不專業」，更請對方往後要及早提醒所有求職者，若他們拒絕錄取將要支付咖啡費用，不要像現在一樣給別人留下壞印象。

對於面試竟被追討咖啡錢，不少網民都覺得離譜，「真的有點過分」、「面試官也太小氣」、「沒必要吧」。樓主補充，沒有想到事件會被發酵，而該公司的經理後來有致電，並為其下屬的行為道歉，亦已退還款項，故稱「我相信這不是他們慣常做法，可能只是無心之失」。