外傭偕輪椅伯伯坐巴士遊車河　車長批阻有需要乘客　網民意見兩極

本港大部份巴士設有輪椅泊位，方便有需要人士使用。近日有外傭帶同以輪椅代步的伯伯乘搭循環線巴士，一直沒有落車，她其後表示帶同伯伯遊車河，惟遭車長批評該舉動阻礙有需要乘客，導致另一輪椅未能上車。有街坊發文講述當日情況，引來網民討論，有人認為只要外傭及伯伯付足車費，遊車河並無不妥，但亦有人呼籲將心比心，不應長時間佔用無障礙設施。



近日有外傭帶同以輪椅代步的伯伯乘搭循環線巴士，一直沒有落車，她其後表示帶同伯伯遊車河，惟遭車長批評該舉動阻礙有需要乘客，導致另一輪椅未能上車。（《淪落人》劇照）

有網民於facebook群組發文，指日前乘搭城巴82X循環線由北角往小西灣方向，當巴士駛至太安樓站上客後，車長突然離開駕駛座位，走近1名外傭問道：「你頭先喺小西灣總站上車，你遊車河呀？」外傭遂回應正照顧同行的輪椅伯伯，兩人的確在遊車河。

事發時當區正下雨，車長聞言即感不滿，「車長嗰下係好嬲，因為嗰陣落緊雨」，並指由於外傭與伯伯遊車河，佔用了車上的輪椅泊位，導致康怡廣場站另一名輪椅乘客未能上車，批評兩人阻礙到其他有需要的乘客。

樓主指，由於外傭與同行伯伯只付了單程車費，因此車長告知對方不能一直乘車，「可能嗰個唔係總站，所以車長講完就立刻返埋位繼續開車，亦冇叫姐姐再畀錢，如果姐姐同長者有畀錢，車長唔會行過去咁樣同佢講」。她事後批評外傭及輪椅伯伯自私，「坐住輪椅遊車河嗰啲人有冇諗過你好享受遊車河嘅期間，有其他坐輪椅嘅人等緊呢一班車返屋企？係咪真係要搞到邊個第一個享用輪椅位置嘅人就可以用到佢唔用為止？助長呢啲風氣好咩？」。

車長批評外傭與伯伯遊車河，佔用了車上的輪椅泊位，導致康怡廣場站另一名輪椅乘客未能上車，批評兩人阻礙到其他有需要的乘客。（《淪落心》劇照）

帖文一出引來街坊討論，網民對「遊巴士河」做法各有意見，有人認為如外傭及老伯付足車費，佔用座位並無不妥，「你可以話佢坐兩程但只畀一程嘅錢，但話佔用座位就太過分了！佢都係輪椅使用者，都有遊車河嘅權利吧！」「輪椅使用者無畀車資？呢條係循環線，咁做亦無違反該路線或巴士公司附例」、「問題係唔只一條線做到相同嘅嘢，咁點解要剝奪他人遊車河權利？」。

有網民則認同樓主，「循環線根本唔可以不停咁坐下去」、「明白樓主用意，認同嘅未必會覆，有唔同意見嘅會嘈都正常。做咗自己覺得啱又冇傷害到人就算，有時角度唔同好難改變，唔好激親自己」、「遊車河意思，係個姐姐自己想遊而推長者陪佢，定係長者自己想遊車河，叫姐姐推佢？」。