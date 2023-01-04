家長坐巴士拒摺BB車霸輪椅位　舌戰車長後續離譜　網民：大X晒？

上巴士摺嬰兒車不是常識嗎？有巴士乘客昨（1月3日）發文批評，有媽媽帶2名小孩及BB車乘搭九巴67A時，竟拒絕摺好BB車並直接放在輪椅泊位，揚言「次次搭巴士都係咁」，最後迫得車長停車和她理論，她下車後疑心有不忿，向車門砸東西，前後擾攘了約10分鐘才再開車。乘客批評該媽媽蠻不講理聲大夾惡鬧，以為帶住小孩及BB車就「大X晒唔守規矩」。



乘客指該媽媽帶2小孩及BB車上車，拒絕摺車並直接放在輪椅泊位。（fb群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

有乘客在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，指昨下午4時左右，他乘坐九巴67A線經健明街時，有個媽媽抱2名小孩及1架BB車上車，但BB車沒有摺好，直接放在輪椅泊位（輪椅停放區）上。車長示意麻煩她先摺好BB車，「但佢就咁話佢次次搭巴士都係咁」，語畢逕直走上巴士上層。

至荃景圍天橋站時，車長停下巴士再要求該媽媽將BB車摺好，解釋是公司規定，「但佢竟然死駁話佢日日坐巴士都唔使摺，同車長激烈辯論，懷疑有人心有不忿，落車時將東西砸向巴士車門阻着巴士開出」，結果前後擾攘了約10分鐘才開車。乘客批評不是帶住小孩及BB車就「大X晒唔守規矩」，在車上蠻不講理聲大夾惡鬧車長，「有種就搭私家車啦，學乜人搭巴士」。

不少網民支持車長做法，常有家長上巴士時拒摺BB車，「道理在司機邊」、「正路係應該，一出咩事司機上晒身」、「真係要企硬，合唔合作佢自己諗」、「香港每條新邨入伙都大把呢啲case」，有眼利網民留意到該家長將許多餸菜放在車上，應該是當買餸車使用才拒絕摺起。

有網民估計可能曾有車長好心沒要求她摺車，「所以唔好做好人，做壞一次，佢就死咬住點解嗰次得，但又唔知人哋只係賣個人情你」，「呢啲人臉皮9呎厚，就算係全車人鬧佢，佢都會繼續大大聲以為啱X晒」。有相信是車長的網民稱，平日見到有人不摺車「一見到呢啲車我永遠只開單邊門，過唔到即係件嘢oversized啦，麻煩落返車」，應要求乘客摺好車才上車。

（facebook群組「屯門公路塞車關注組」）