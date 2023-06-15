移民英國｜港銀行家吳明德胃痛　睇急症求醫12小時　讚爆醫療質素

前年移居英國的香港資深銀行家吳明德，日前在其YouTube頻道拍片大讚英國國民保健署（NHS）的醫護，又分享自己胃痛到急症室求醫12小時的經歷，他前後由3名醫生，包括1名顧問醫生照料，其間多次抽血、照心電圖、超聲波掃描，直至確認他沒大問題才「放行」。他認為當地醫護團隊精神令人敬佩，觀察病房有7、8名醫生交流意見，還對病人一視同仁，「無論貧賤富貴，入得嚟呢度都係統一階層」、「香港係8分，佢就9.9分」，最後確認他是急性胃酸倒流引致的胃灼熱，進而惡化到胃潰瘍。片段引來移英港人認同，但亦有不少網民為香港醫護抱不平，「問題是香港人口太多，醫院來者不拒」。



移居英國的香港資深銀行家吳明德早前因胃痛到急症室求醫，大讚當地醫護高質，懂關懷病人。（路透社）

吳明德早前在YouTube頻道分享自己在英國睇急症的經歷，事緣5月底他到卡迪夫城探朋友，晚飯吃了牛扒及喝了1小杯白酒，事後胃部不適，還以為普通胃酸倒流，起初未有為意，但長痛不止由凌晨12時痛到早上9時，痛到無法躺下要站立，唯有到急症求醫。

吳明德的求醫過程共12個小時，包括在急症室待了10個小時，然後返回住處等待醫療報告等了2個小時，直至醫生來電講解報告才結束。經歷了半天，他非但沒有怨言，最終更寫感謝信醫護人員。他稱早上約10時到急症室完成登記後，半小時內已有護士檢查，首1、2小時先做抽血、心電圖等。之後他第一次見年約40歲的分流醫生，對方詢問其情況，包括疼痛程度、左右手有沒有痛等，擔心他有心臟問題，並細心解釋檢查內容。等待期間，急症室竟有職員推餐車出來，讓其同行的朋友有東西果腹。

移居英國的香港資深銀行家吳明德早前因胃痛入急症，大讚當地醫護高質，懂關懷病人。（「 Dr Ng Ming Tak, Victor」YouTube影片截圖）

醫院安排他第二次抽血做比較、照肺及超聲波掃描等，下午5時左右，年約30歲的女醫生到場阻止他離開，因為他心跳太快，而且驗血有異常，要他留院觀察。由於他疼痛位置接近膽囊及肝，要做全身超聲波掃描，過程中女醫生留意到他很緊張，安慰道沒有大問題，可排除癌症因素，但要由顧問醫生檢查，其間胃部痛疼會持續，安排他留在觀察病房。

吳明德續指，觀察病房有7至8個醫生，再加上護士一起去照看急症病人，「用常理推測係唔同科嘅醫生」，彼此交流意見。他雖然痛，但一直聽醫生們對話，「專家畀嘅意見審慎又客氣」，縱使大家職級或專科不同，仍勇於表達己見，「睇到啲態度同交流係發揮到最大嘅團隊精神」，光是他們的工作態度已向病人「大派定心丸」，「等咁耐係因為專家交換意見」。

吳明德寫了感謝信給急症室的醫護，同時寄給了NHS主管、內政部等。（「 Dr Ng Ming Tak, Victor」YouTube影片截圖）

最後有年輕女醫生跟進其狀況，轉介他向1名年約60歲、印度裔腸胃科老顧問醫生做詳細檢查，過程中老醫生不停指點年輕醫生，待到晚上8、9點，老醫生斷症指，他是急性胃酸倒流引致胃灼熱，進而惡化到胃潰瘍，並蔓延到膽及十二指腸，才會如此疼痛。

雖然要等多次血液報告，但已99.9%肯定不是大事，女醫生容許他提早2小時回家等待醫療報告，又承諾報告一出會私人致電通知，「等你今晚瞓得安心」、「有彈性、有輕重之分」，大讚醫生有同理心。

吳明德坦言，自己曾多次入香港急症室，指服務「尚可」，但今次入英國急症室的經歷，充分感受他們對病人的尊重和關懷，「香港係8分，佢就9.9分」。當地醫生畢業的年薪對比貨車司機可能只多1、2萬鎊，但由細到大的教育都是物色立志服務社會的人去做醫生，透過制度物色，再供小孩選擇，醫護以自己的醫療系統為榮，「從個態度睇到，你畀幾多錢，兩倍、三倍你都請唔郁呢啲人，因為人哋覺得係一種使命」。

影片引起移英港人共鳴，但不少人覺得難與香港醫護比較。（資料圖片）

另一樣令他記憶尤深的，是全醫院的醫護個個面帶笑容，而且每隔一段時間就有職員推餐車出來，問等待人士是否需要飲品和三文治，「佢哋當病人係咩，無論貧賤富貴，入得嚟呢度都係統一階層」，給人強烈感覺，他們是想提供充滿關懷、出色的醫療服務。6月9日，他已發信去醫院答謝團隊，同時寄給內政部、NHS主管、當地議員和報章。

影片引起不少移英港人共鳴，「移民蘇格蘭多年，真的體驗到英國醫務人員的高質素。他們都非常尊重每一個人的感受及尊嚴」，亦有人分享曾在香港、英國、澳洲做護士，同意英國醫療系統最好。不過亦有網民為香港醫護抱不平，香港前線環境壓力太大難以比較，公道點說香港急症室問題和醫護專業程度，關愛病人與否無關，「問題是香港人口太多，醫院來者不拒」。另一方面，這亦和英國濫用急症室情況相對較少，而且看普通家庭醫生是免費、藥房配藥固定收費有關。

（綜合）