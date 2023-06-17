全裸拿外賣！女生以為外賣員已走　結果四目交投極尷尬　後續更狂

雖然是在自己家中，但全裸開門對着陌生人也太狂了吧？台灣有女生於討論區發文分享崩潰經歷，指出日前叫外賣時偷懶不穿衣服去拿餐，原本打算只是探出1隻手出門外，事前更已吩咐外賣員將餐點放在門口就可以離開。沒料到當她開門時，驚見外賣員雙手拿着餐點站在門前沒離開，結果人都嚇了一跳，她馬上關門請外賣員將餐點放在地上，並聽到對方是跑下樓。



台灣有女生日前叫外賣時不穿衣服就去拿餐，稱事前已吩咐外賣員將餐點放在門口就可以離開，沒料到開門時驚見外賣員仍站在門前。（《幕後玩家》劇照）

該女生於Dcard討論區以「我剛剛全裸拿外送」為題發文表示，她平常都有叫外賣的習慣，並選擇無接觸外賣，請外賣員放在門口就好。日前她又叫外賣，由於家住大樓，隔壁也沒住人，就想偷懶不穿衣服去拿餐，預想只不過是探出一隻手的事而已。

女生說，當時外賣員來電稱已抵達，她就慢悠悠地走去門口，原以為外賣員已走遠，於是就全祼着開門，沒想到「他雙手提着餐點堵我」，2人當場嚇了一跳，氣氛非常尷尬，她馬上關門請對方將餐點放在地上，並聽到對方是跑下樓。女生既崩潰又無奈道，「真的是很謝謝，希望不要被廣傳為裸體怪人」，並向該外賣員喊話，「很抱歉造成您的工作陰影」。

女生說，原以為外賣員已走遠，於是就全祼着開門，沒想到「他雙手提着餐點堵我」，2人當場嚇了一跳，氣氛非常尷尬。（《白日夢外送王》劇照）

有網民笑言，「外送員的陰影就是門太早關上」、「傷眼才會有陰影，養眼是一種獎勵」、「從今天開始，我立志要去當外送員」、「以後妳的單，大家搶着送，像搶火車票一樣瘋狂！」。

不少網民勸樓主不應全裸開門，「如果是男生可能立馬被報警性騷擾了，到家以外的地方還是要好好穿衣服」、「以後還是要小心吧，保護好自己，再怎麼樣沒人也不建議全裸開門」、「妳也要保護自己，不是每個都好人，有些道德不好的可能會傷害妳，或是也要避免遇到其他狀況」。

甚至有網民指出，男性在這種情況下，容易被告性騷擾，「這年頭男生要懂得保護自己，不然莫名其妙又要被告了」、「他應該更怕，畢竟這年頭很容易被告性騷，別人不知道你是誰，你在想什麼，通常也不會再去問你的心得，但男生連走在路上被撞 女生告性騷擾竟然還勝訴的年代，有時候被動的行為還是令人畏懼」。