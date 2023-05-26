女外賣員送麥當勞　客人突激動叫「媽媽」　真相與結局同樣悲傷

外賣服務已成為許多人生活不可或缺的一部分，外賣員每日送餐勢必也要接觸到各式各樣的顧客。



日前就有一位女外賣員在送餐時，突然聽到客人喊自己「媽媽」，一抬頭才發現對方竟是20年前被自己拋棄的女兒。

但她當下不敢相認，選擇直接騎車離開，這段經歷曝光後引起網友熱議……

「我已經無憾了」 點圖看看原文全文和網民反應：

+ 20

一名女外賣員在「匿名公社」以「謝謝你長大了」為題發文，她透露日前跑了一單快餐店外賣，由於餐點分量很多，所以對方出動了一家四口來取餐，過程中她還提醒對方要小心拿餐。

準備離去時卻聽到有人喊了一聲：「媽媽！」她一抬頭便對上女主人濕潤的眼眶，才發現對方原來是自己20年前拋棄的女兒。

然而面對女兒熟悉的臉孔，該名外賣員卻因愧疚而不敢相認，隔了20年的這一聲「媽媽」讓她當下什麼話也說不出口，最終選擇轉頭騎車離開。

【同場加映】台婦遭家暴 逃走後失憶 31年後當年兩歲細女一眼認出感人重逢（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 3

外賣員回憶，當初離開時，女兒才小學六年級，沒想到這輩子居然還能再看到她，欠她的只能下輩子再彌補。

她也感嘆，自己年輕時不會想：「很開心她好好的長大了，看來也嫁了個好家庭，我已經無憾了。」

文章一曝光便引起討論，不少網友勸外賣員與女兒相認：「不要給自己和女兒留遺憾吧」、「老天讓你們相遇必有原因，如果她有再尋找你，好好坐下來聊聊」、「也許您的女兒正也希望您能抱抱她啊」、「都願意叫媽媽了，表示她從沒忘記過你」。

【同場加映】細思極恐｜監視器驚見外賣員送完餐原來冇離開 走去其他單位咁做（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 16

延伸閱讀：

所有配料都來一份！歐吉桑挑戰「coco壹番屋」超豪華特餐 網笑：吃的是夢想

到底能不能過？行人穿越道綠燈卻見「這禁行號誌」 真相曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】