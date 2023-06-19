唧1粒暗瘡瘋狂爆血1小時　用400張紙巾先止到血　過來人分享原因

亂擠暗瘡，隨時出事！四川成都有男生與朋友吃飯時覺得臉部有點痒，於是摳掉暗瘡，沒料到卻導致血流不止，在1小時內要用400張紙巾才能止血，出血量大得他整張臉都蒼白了！男生以自身經歷告誡大家勿亂擠暗瘡，有任何問題應遵從醫生的囑咐去處理。有網民則估計被摳破的是血管瘤，「血管瘤，我之前也以為是痘痘擠破了一次，按了半個小時才止住血，後來去醫院激光打掉的」，認為流血不止應及早求醫！



四川成都有男生與朋友吃飯時覺得臉部有點痒，於是摳掉暗瘡，沒料到卻血流不止。（「白鹿視頻」微博影片截圖）

據《白鹿視頻》報道，該姓瞿的男生日前與朋友吃飯時覺得臉部有點痒，沒太在意就用手一摳，然後朋友突然跟他說臉上流血了。瞿男憶述，起初鮮血只是像一條線一樣往外流，其後中途有段時間像噴射出來一樣，到最後變成一點一點的往外冒出，總之是難以止住。

瞿男說，「發現血止不住之後就有一點恐慌了，我用的面紙一整包大約是400抽的，用了將近1個小時才將血止住，當時流完之後整個臉色都是蒼白的」。

瞿男拍下止血過程，可見到眼下的小傷口不斷冒出鮮血，染紅了整張紙巾，只能不斷擦拭。瞿男以自身經歷告誡大家，無論暗瘡是大還是小，「一定不要隨隨便便去摳它」，有任何問題應遵從醫生的囑咐。

不少網民猜測瞿男身體凝血功能可能出了問題，建議應去醫院檢查，「是不是凝血功能不好，還是剛好摳破血管壁了？」、「這凝血有問題吧，流血一個小時，還不去醫院」、「要按壓15分鐘啊，按一會止不住的」、「這要去檢查一下吧，出血量太不正常了」、「血止不住去醫院看，別在這笑嘻嘻拍視頻了」。

另有網民估計被摳破的是血管瘤，「血管瘤，我之前也以為是痘痘擠破了一次，按了半個小時才止住血，後來去醫院激光打掉的」，又認同暗瘡不要亂擠，「這邊位置臨近『危險三角』，微小的毛細血管很多，痘痘最好不要擠」。

（白鹿視頻）