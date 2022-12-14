台男患痔瘡肛門痕癢一抓噴血！半年後陰囊也遭殃　原來患上另一病

如果身體有異狀，最好趕快就醫而不是相信親朋好友的言論！有台灣泌尿科醫生就透露，當地有一名40多歲的男子前往看診，對方表示自己痔瘡蔓延到私密處，沒想到醫生檢查後卻瞬間傻眼，因為男子患上的其實是……



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台灣泌尿科醫生歸家豪在節目《醫師好辣》分享病例，曾有一名40多歲的男性患者跑來找他求助，表示自己得痔瘡，他聽到後回覆對方痔瘡應該至大腸直腸肛門外科就診，但男子說自己的痔瘡「已經長到陰囊下面」，脫褲檢查後才發現有許多「分散型的小點」，一路從肛門蔓延到陰囊下方。

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歸家豪詢問患者，怎麼會認為自己得痔瘡，男子回應，因為摸到肛門周圍有一顆硬硬的腫塊，且「抓一抓就流血」，他和同事分享，同事認為這是痔瘡，因此拖了半年都沒有就醫。

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歸家豪傻眼表示，男子罹患的其實是俗稱椰菜花的「尖狀濕疣」。由於患部發癢時，患者都會用手去抓，「抓著抓著（到處）都是了」，但男子既沒結婚，也沒女朋友，難以釐清感染原因。也因椰菜花面積分布較廣，最後只能靠手術切除加上電燒解決。

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