生暗瘡即漏財？盤點破財10大徵兆　發夢被追殺、忍唔住䟴腳都關事

花錢總比賺錢快！除了物價飆漲造成收支難以平衡外，部分民眾最常因為生活上的各種意外，或是為了滿足個人物慾，而時不時就出現大筆開銷，這時就難免感嘆自己的「破財運」；對此命理界阿湯哥湯鎮瑋老師指出，為了能有效迎來財氣，應該要多注意所謂的「破財10大徵兆」。



湯鎮瑋老師曾在個人YouTube頻道發布影片，分享較為常見的破財徵兆，其中包含了屋內植栽死亡、家中環境髒亂、象徵「財帛宮」的鼻子出現各種情況，甚至是做了各種代表缺錢的夢；無論是從風水或生活中的層面來說，都有應該注意的情況。對此湯鎮瑋老師也提醒，10點中出現3點以上就要多注意。

湯鎮瑋老師分的「10大破財徵兆」如下：（點圖放大了解👇👇👇）

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破財徵兆一、植栽養不活

無論是盆栽種不活、或是一夕之間枯萎，從風水來看都可能代表家中「氣場、磁場不佳」，在這樣的情況下，也會連帶影響家中的所有人財運較差，在賺錢、存錢上危機重重。

破財徵兆二、養魚突死亡

撇除魚類自然老死的情況不說，若家中有特別為了「風水」去養的魚因不明原因死亡，可能陷入被小人劫財的陷阱當中，換言之即是恐遇詐騙問題纏身，不可不注意。

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破財徵兆三、漏水漏不停

眾所周知，在風水中「水」與財運習習相關，無論是長期或是突發性的漏水問題，都有漏財風險，加上在屋內有壁癌或是濕氣過重的情況下，不僅影響健康、更勢必得要花錢整修。

破財徵兆四、家中長期光線不足

無論是省電不開燈，或是因位置關係導致光線被遮住，容易重挫人氣、財氣甚至宮名運，導致因誤信讒言而破財。

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破財徵兆五、廚房髒亂不堪

使用完爐灶務必將產生的油漬、髒污徹底清潔，否則除了可能造成家庭成員不和諧之外，還會對健康造成影響；不過也不要因此完全不開伙，定期維持爐灶的「溫度」能有效幫助家中聚集人氣，也能增加向心力。

破財徵兆六、家中氛圍差

家人之間氣氛不好就容易現至聚財能力，讓人與人之間的相處關係更為圓融，除了就風水面向有益處之外，對個人實際層面的社交狀態也能有所幫助。

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破財徵兆七、鼻子周圍出狀況

由於鼻子象徵「財帛宮」，因此從鼻子周圍的情況就能體現當下的財運狀態，其中鼻頭、鼻翼分別代表賺錢、存錢能力，無論是鼻子出現脫皮、長痘痘或是鼻毛岔出的情況，都要小心衍生破財的問題。

破財徵兆八、時常䟴腳（抖腳）

所謂的「男抖窮」是真有其事，且其實不論男女，抖腳都代表著不穩定性，除了不容易招貴人之外，還容易把錢抖掉。

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破財徵兆九、常做破財夢

常見的破財夢境包含「被追殺」、「沒有見血的意外」、「口渴」、「水源枯竭」以及「身處水源貧瘠之地（如沙漠）」等，有較高的機率出現大筆花銷，建議進行財務規劃之餘，落實開源節流的理財觀念。

破財徵兆十、錢包破損

錢包也被視作「行動財庫」，因此當錢包出現破損、毀壞就應該及時更換，而湯鎮瑋老師也推薦黑、黃、藍3種顏色的錢包，其中黑色、藍色代表除障，黃色則是代表招財。

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