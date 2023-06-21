恐怖！菲傭狂拎附蝨二手衫回家　僱主崩潰：滅完蝨又靜雞雞攞返嚟

聘請外傭無非想找個人幫輕做家務的負擔，但有僱主卻不幸「貼錢買難受」。有僱主於網上發文大呻，指入屋5個月的菲傭經常在放假時從其他外傭姐妹處，拿藏有蝨的二手衣物回家，致其全屋都滿布蝨，她曾找過滅蝨公司處理，且已「鬧過、傾過、勸過」，惟菲傭卻屢勸不改，令她非常困擾。



有僱主於網上發文大呻，入屋5個月的菲傭經常放假時從其他外傭姐妹處，帶藏有蝨的二手衣物回家，致其全屋都滿布蝨。（《愛‧回家之開心速遞》劇照）

該僱主於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文大呻，指家中菲傭經常放假時獲其他外傭姐妹送贈二手舊衣，但這些衣物都藏有蝨，令其居所遭殃。每次菲傭放假，她都告誡勿再帶二手衣物回家，又要求丟棄藏蝨的衣物，並找過滅蝨公司處理，惟「佢上星期放假又靜雞雞攞啲有蝨嘅衫返嚟，依家又搞到全屋都有蝨」。

僱主指出，菲傭的衣物十分多，「多到3個大櫃桶+床下底都放滿晒（仲多衫過我），我已經同佢講，你係嚟打工唔係做fashion show（時裝秀），佢仲話我畀唔夠位佢放衫，真係嬲到呢」。她又說「鬧都鬧過，氹又氹過，但係佢真係好鍾意日日着唔同嘅衫，暫時每個星期放假出街嘅衫係無撞過，佢係100%唔會寄嘢返家鄉嘅人。無蝨嘅話我真係唔會理佢，但係已經第二次」。

更誇張的是即使衣物有蝨，外傭都照樣穿上身，僱主說「佢真係攞嚟着，佢自己都話有small insect（小昆蟲）咬佢」，僱主無奈問道，「已經鬧過、傾過、勸過工人，仲有咩方法令佢唔再攞有蝨舊衫返屋企？」。

僱主曾找過滅蝨公司處理，又已「鬧過、傾過、勸過」，惟菲傭卻屢勸不改，令她非常困擾。（《愛‧回家之開心速遞》劇照）

不少網民建議僱主應解僱該菲傭，「同佢講再攞嘢番嚟便炒她，再畀warning letter（警告信）佢」、「炒，原因屢勸不改」、「滅蝨要使好多錢，我情願炒咗佢換過一個」。

有網民建議勸阻菲傭帶藏蝨衣物回家的方法，「畀張滅蝨公司單佢睇，話再有下一次就喺佢人工度扣」、「你叫佢每次攞咗啲衫返嚟，去洗衣舖磅洗後先攞返屋企，限定唔可以超過幾多件數或磅數，洗完你畀返錢佢啦！睇吓有冇改善」、「教佢用淘寶買衫」。