少女父母遇害雙亡　監護人舅父騙走遺產物業　法官咁判網民仍不滿

外甥女父母遇害雙亡已經很慘，作為監護人的舅父卻侵吞她的財產，可說十分卑鄙。南京有女生父母雙亡後舅父成為其監護人，在對方要求下，她將名下約650呎的遺產物業，以遠低於市價的價錢80萬人民幣（人民幣，下同，約88萬港元）賣給舅父前妻，舅父承諾是用於借貸並會歸還一套物業，而前舅母亦未真正付錢。幸好當地檢察官在處理女生父母遇害案件時，意外發現她對孤兒救助金、父母遺產的事全不知情，都是交由舅父打理，調查發現舅父侵吞其房產後的獲利根本無用在女生身上。



女生向舅父及前舅母提告，終獲判賠償130萬元（約143萬港元），惟事件引起網民關注，對判決表達不滿，「不坐牢？合理嗎？」，而且按南京物價，賠償根本不夠抵樓款，「130萬逗誰呢，直接賠一套房還差不多」，而涉事物業實際上已在前舅母手中。



少女父母雙亡後舅父成為監護人，竟卻被對方侵吞遺產物業。（示意圖／Getty Images）

內媒報道，2020年5月，16歲的小茜（化名）父母遇害雙亡，父母生前在南京市江寧區買了逾60平方米（約646呎）的單位，登記在女兒名下。舅父李斌（化名）成為監護人後，以要辦理貸款為由，要求小茜先過將物業過戶給他，承諾會另物業歸還。

同年12月，舅父及前妻王娟（化名）和小茜簽買賣協議，小茜以遠低於市價的80萬元（約88萬港元）將物業轉讓王娟，實際上王娟未有支付該筆款項。1個月後，王娟將物業抵押給銀行，借到78萬元（約86萬港元）；翌年4月，再用物業抵押向他人借款25萬元（約27萬港元）。借款合同到期後，各方又續簽新抵押合同，其中一份債權本金變成20萬元（約22萬港元）。王娟供稱這些款項在前夫多番要求下，都是給他使用。

事情之所以揭發，是因為小茜父母被害的案件由南京檢察院提出公訴，審理其間，檢察官幫她申請司法救助金，回訪時發現小茜不知道自己獲發孤兒救助金、對父母的遺產也不清楚，全都交給舅父處理。檢察官調查發現，其名下物業被人抵押借貸，款項全由舅父使用。

檢察官機構意外發現少女對父母遺產及孤兒救助金等事不太清楚，終揭發事件。（微博影片截圖）

至2022年初，南京檢察官機關提供法援律師幫小茜維權，礙於要刑事起訴的證據不足，決定通過民事途徑索償。起訴過程一度受阻，因為小茜未成年，告人要有監護人舅父授權，變相不可能，要先撤銷舅父監護權才能展開行動，但需時太長。由於小茜當時再等半年就18歲，故協調後決定成年再提告。

同年9月，小茜將舅父告上法庭。代表律師指控李斌將抵押外甥女物業的借款全用在個人身上，更和前妻合謀惡意侵吞外甥女財產，因借款銀行對該物業的估價是130.3萬元，要求賠償130萬元。

少女向檢察官和律師確認證據。（微博影片截圖）

法官認為舅父行為侵害小茜權益，監護人不得違法處分、侵吞未成年人的財產。他是趁小茜未成年，仍為限制民事行為能力人的階段，和他人串謀轉移小茜的財產來借錢，得到的利益未曾用在小茜身上。當時小茜未有完全風險判斷和後果承受能力，即使她同意過戶，但舅父也未作任何實際補償。案中王娟未曾向小茜支付買樓的錢，是案件共同侵權人，兩人要一起賠償130萬元。

王娟一度提出上訴，但因為在指定期限未交上訴費，認定她自動撤回上訴。律師正為小茜向兩被告申請財產保全，避免他們轉移財產。

小茜雖然獲賠，但許多網民仍感不滿，認為舅父和前妻一樣賺了，南京的樓價130萬難以置業，「明面上舅舅輸了，實際上如果房屋不歸還舅舅贏了，南京房價懂得都懂」、「這算偷吧」、「不應該撤銷交易，把房子還給女孩嗎？」、「這個舅舅和舅媽是故意離婚想侵吞女孩房產」。而且兩人行為形同詐騙，「不坐牢？合理嗎？」。最令網民心疼的是小茜被仍在世的至親背叛，「小說裏女主悲慘的身世照進現實了」、「自己的外甥女啊，怎麼做得出來」。

（綜合）