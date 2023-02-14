去世父欠數萬卡數　物業恐遭銀行申強拍　母稱靠嚇阻女兒代還

人離世了，欠下的債項就不用還？台灣早前有女生發文，稱父親過世後仍有數萬元信用卡數未清還，但母親認為可以不用還款，便沒有理會銀行催促繳費的訊息。直至銀行通知將向法院申請強制執行不動產拍賣，她與姊姊決定用積蓄先還款，惟母親卻認定法院無權強制拍賣物業而阻止，更指兩姊妹「敢繳就不要回家了」，讓她們大感無奈。有網民表示曾有同類遭遇，結果住所真的被拍賣，最後更被新買家迫遷，勸喻樓主還是別理母親的無知，速速還款。



有女生發文指父親過世後仍有數萬元信用卡數未清還，但母親認為可以不用還款，便沒有理會銀行催促繳費的訊息。（《跟鯊魚接吻》劇照）

該名女子在Dcard討論區以「媽媽不准我清償債務」為題發帖，指父親過世後留下數萬元的信用卡債務，由於家庭經濟條件欠佳，加上母親認為毋須還款，便沒有理會銀行催促繳費的訊息。不過，樓主母親近日收到銀行通知，，稱將向法院申請強制執行不動產拍賣，以償還欠款，樓主與姊姊便決定以自己積蓄還錢。

樓主稱，母親得知後卻不准兩姊妹付清款項，認為法院並沒有權力拍賣其物業，直言「銀行只是在嚇唬我們的！」，更揚言「敢繳就不要回家」，又不准她們聯絡銀行。

母親認為毋須還錢，更不准女兒付清款項，她認為法院並沒有權力拍賣她的房子，銀行也只是以此在嚇唬她們。（《少年法庭》劇照）

帖文隨即引來網民熱議，不少人建議樓主可與母親尋求法律諮詢，「媽媽可能覺得錢不是她欠的，所以覺得銀行沒權利收走房子，建議帶媽媽一起去找政府的免費法律諮詢」、「有沒有一種可能是媽媽內心捨不得繳掉，因為那是與爸爸在世上最後的聯繫」；有人則分享自己家被強拍的經歷，「我們家之前就是這樣，原本幾千元最後變成賠20幾萬」。

部分人則指責樓主母親無知，勸樓主「跟姊姊有能力自己在外租房就不要繳，讓媽媽知道到底是不是『只是嚇唬』」、「想看房子被拍賣妳媽的表情」、「再不繳準備去睡公園」、「銀行的錢不能欠，否則拍賣不動產，這是常識」、「媽媽無知，妳們也跟着無知嗎？」、「欠錢還錢天經地義」。