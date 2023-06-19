整容慘死！25歲女二度動刀隆鼻　吸麻醉劑後突死亡　身體現這異常

做整形手術要慎選診所！泰國發生整容慘死案件，曼谷1名25歲女生在診所做隆鼻手術後不滿意，便改到另1間美容診所光顧，並預先取出矽膠填充物，至15日上午再重新隆鼻手術。女生的女友原本等電話去接送，惟擔心下到診所了解，驚見多名醫護在場，而隆鼻女生已告死亡。診所職員指，女生在吸入麻醉氣體後體溫異常升高，並失去知覺，救援人員替她做心肺復甦仍無力回天，當場不治。警方事後拘捕診所涉事醫生及職員調查，初步判斷女生吸入麻醉劑後心臟驟停死亡，案件仍然在查。當地衞生局發現，該診所並未取得整形手術許可。



泰國25歲女生進行第2次隆鼻時，吸麻醉劑後死亡。（網上圖片）

泰媒報道，事發於曼谷附近的巴吞他尼府，有年輕女生隆鼻手術途中死亡。25歲女死者西里亞（Siriya Dateraksa）於6月15日下午在名為Nithikarn的診所內失去意識，救援人員趕到為她進行心肺復甦，但搶救無效不治，她身上沒有外傷。

死者的29歲女友納帕蓬（Napaporn Sinuan）向警方透露，西里亞原本在另1家診所做隆鼻手術，後來鼻子出了問題，才轉到事發的診所補救。納帕蓬續指，西里亞先前在診所取出鼻子部分矽膠，事發當天重回診所做隆鼻手術，她早上10時開車送西里亞到診所，手術原訂由11時做到下午3時共4小時，期間她先回家，擬手術後再到場把西里亞接走。

納帕蓬一直等着接西里亞回家，但直至3時許仍遲遲未接到電話，她主動到診所了解，沒料到驚見數名救援人員及醫護人員在內。納帕蓬跑入診所，發現西里亞躺在床上不省人事。診所職員告知，西里亞吸入麻醉劑後體溫異常升高並失去知覺，其後證實死亡。

警方拘捕涉事醫生及職員，帶回警局問話，西里亞的遺體被移送大學醫院驗屍，以確定死因。消息指，初步判斷她死於吸入麻醉劑後心臟驟停。

當地傳媒指，西里亞是汽車店職員，家人17日早上帶同僧侶到診所外拜祭，她的叔叔透露，其父母仍未接受痛失女兒一事。

巴吞他尼府衞生局已下令該美容診所關閉30天，該診所有營業執照，但未取得做整形手術的許可，而事件中的醫生及麻醉師都持有相關牌照，但未有在該診所內註冊。

今年3月泰國亦曾發生整形死亡事故，有女子在暖武里府的診所做隆胸手術後6小時死亡，驗屍發現死於胸部內出血。事後家屬代表律師發現，該診所只持有小手術執照，沒有隆胸一類複雜手術的執照。

（綜合）