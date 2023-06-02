臭氣熏天！母女租屋囤垃圾山　鄰居拍完片即嘔　房東趕客清理咁耐

這對母女是怎住的？廣東近日流傳影片，顯示當地有對母女租屋後將單位變成垃圾屋。有鄰居爆料，該名媽媽帶住10多歲女兒入住，卻在屋內囤積垃圾，甚至迫到社區派人噴殺蟲藥，房東驚覺屋內已堆出垃圾山，只有通往廁所及洗衣機的路看到地板。鄰居入內拍片時要踩住垃圾，現場臭氣熏天，離開時更當場嘔吐。該對母女已被要求搬走，房東要自費請清潔工執屋，料需時4至5天。



廣東1對母女租屋後在屋內囤垃圾。（微博影片截圖）

內媒報道，網上流傳影片，指廣東東莞一對母女租屋後留下滿屋垃圾，屋內臭氣熏天。隔籬屋住客林先生拍下垃圾屋「開箱片」上傳，可見屋內囤積大量膠袋、盒子等垃圾，堆出了小山丘，而且還找不出一條路，他要踩住垃圾入屋。

林先生無進入房間，但仍見到垃圾山滿到遮了半隻窗，光線不足下只能看到房右方有張棉被，懷疑是睡覺地點。而全屋唯二看到清楚「行人路」的地方，是行去廁所及通往洗衣機的路，看得到地板。

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林先生透露，單位內住了一對母女，媽媽獨自帶着10多歲的女孩生活。由於衛生情況惡劣，社區的人還要安排人員上去噴蟑螂藥。直到房東上門查看，發現單位竟變成垃圾屋，裏面全部是生活垃圾，加上收到住客投訴，故他曾上門挨家挨戶噴殺蟲藥物，為母女「執手尾」。

林先生續指，房東已要求女租客搬走，還自掏荷包請清潔人員上門清理垃圾，料需要4、5日時間清潔。他回家時撞正清潔人員上門，便入屋拍片，「一走到樓下就反胃吐了」。

影片引起網民嘩然，直指垃圾多到根本無法行走，「這環境能不反胃嗎？」、「老鼠進來要開導航」。不少人更擔心其租客的女兒，「你確定是女生住的？還帶娃？」、「她孩子上輩子造了什麼孽攤上這麼個媽」。

（綜合）