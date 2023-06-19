人妻不滿奶奶催生鬧離婚　不育男揭綠帽真相崩潰　慘到律師願減價

不育已經夠慘，加上「被派帽」就慘上加慘！台灣1名男子因曾經遇上嚴重車禍而影響生育能力，故與妻子有共識是婚後享受二人世界，但妻子因不堪奶奶催生，最終鬧離婚。正當男子打算與妻子和好之際，近日意外從她的公用手機的內容，發現她出軌年長20歲的男子，甚至已經為對方懷孕3個月，殘酷真相該男子瞬間崩潰，可憐到向律師交代事件而進行諮詢時，律師都深表同情到願意降低收費。



台男意外發現妻子和姦夫的出軌對話，令他大感崩潰。（facebook群組「●【爆怨公社】●」圖片）

樓主為朋友而在facebook群組「●【爆怨公社】●」發出帖文，指出該名慘戴綠帽的朋友「因為出過很嚴重的車禍受傷使生育能力受影響」，和妻子決定不會強求生兒育女，但母親「因為求孫心切一直給予老婆壓力」，令到夫妻「在不停的爭吵中，因此在前陣子協議和平離婚」。

但台男近日發現妻子「無意間翻到孕婦健康手冊，還以為是妳要給我的驚喜，所以還不跟我說」，最近數周「怕妳餓着、怕妳跌倒、好聲好氣對妳，想挽留妳」，還一直期待妻子開口承認懷孕消息，一家三口自此踏上幸福之路。

妻子不滿奶奶催生，最終與丈夫鬧離婚。（《BB來了》截圖）

豈料台男有天請假在家，無意中從妻子的公用手機發現殘酷真相，原來妻子和1名較她年長20歲的男子有姦情，2人一直秘密聯絡，從對話內容中，一度提及「為了保護你們寶寶，不被我（台男）發現，不惜穿束褲藏肚」，而且妻子還以為丈夫沒有發現她懷孕。

台男「瞬間覺得自己像極了傻子…好可悲，可悲輸給一個40幾歲的大叔，可悲到得憂鬱症，可悲到向律師諮詢時，還被律師可憐說『同樣都是男生我覺得你好可憐，我會算你便宜一點的』，可悲到跟自己手足講被律師可憐了，還被自己手足笑」。

台男意外發現真相，不知如何是好。（《BB來了》截圖）

但台男仍然心存僥倖，因根據妻子的懷孕手冊推算，受孕期間夫妻都有發生關係，「有沒有可能孩子是我的？如果我撕開這塊遮羞布，有沒有辦法爭取到孩子？還是我開誠布公跟老婆講清楚？」，還稱只要妻子願意回來，「願意把寶寶當自己孩子疼…可以一切都當沒發生過」。但另一方面，台男始終感到「不甘心，不想就這麼算了」，如果利用聊天紀錄成功控告姦夫成功，「老婆會不會反過來恨我更執意要離婚？」

帖文引來不少網民留言，紛紛認為「離婚吧，去打官司，讓他們付起應該的責任」、「告起來，不要輕易離婚，太可惡了」、「先不要急着離婚，拖着看笑話和謊話」、「一個變心的人，心裏早就沒有你，何必挽留？」