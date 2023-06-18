父親節丨司機老竇自卑嘆職位低無出色　孝順仔咁樣打氣1句更暖心

一年一度父親節又到，相比媽媽，一般人也較難與爸爸傾吐心意。有網民就於討論區發文，指父親多年來擔任私人司機，惟他不時自責職位低下，甚至認為將近退休也未能為家人帶來好生活。孝順的樓主不忍父親自卑，直言「佢肯返工養我哋同埋頂住屋企已經係一個好老竇」，更打算於父親節跟對方「食餐好」作為安慰，帖文獲網民讚好。



有網民指父親多年來擔任私人司機，惟他不時自責職位低下，甚至認為將近退休也未能為家人帶來好生活。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

該名孝順港男於香港討論區發文，稱父親擔任私人司機，平日負責接載公司老闆到不同地方工作，「車老細去唔同嘅地方，同埋會幫老細手，去車啲客周圍去下咁」，雖然間中需要加班，但福利尚算不錯，「而我從來都冇介意過佢做司機呢個職位有幾咁低賤」。

樓主說，早前有晚與父親飯後閒聊，互相分享工作點滴，父親提及當日代老闆接載大客，直言有時與有錢客人碰面時會感到自卑，「見到個大客成身都係名牌，拎住個公事包上車，之後就喺度呻話覺得自己其實真係好鬼冇用，咁大個人仲要做呢啲咁嘅職位」。

樓主聽到父親的話於心不忍，心中感嘆「佢肯返工養我哋同埋頂住屋企已經係一個好老豆」，於是決定於父親節跟對方「食返餐好嘅去安慰返佢」。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

父親其後更自責，多年來因事業「無出色」而未能讓家人過好生活，「仲話佢過多幾年退休，但係好似咩都畀唔到我同阿媽咁，自己車又冇，仲要3個人逼埋一間細屋」。樓主聽到父親的話於心不忍，心中感嘆「佢肯返工養我哋同埋頂住屋企已經係一個好老豆」，於是決定於父親節跟對方「食返餐好嘅去安慰返佢」。

帖文獲得網民讚好，不少人也認為樓主父親的工作並無值得自卑的地方，「你老竇肯顧家已了不起，使乜自卑」、「每個人喺社會上都有自己嘅崗位，唔好同其他人比較，做好自己嘅崗位已經好好」、「負責人嘅男人，無論打咩工，都係值得尊重的」。亦有網民大讚樓主主動安慰爸爸的舉動，「至緊要家人親愛，畀老竇知你心意」、「要多啲讚下爸爸，等佢有返多啲自信，爸爸節同佢食返餐好嘅慶祝下」。