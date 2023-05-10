衰女買樓花光父母積蓄　偷選墓地旁　父親1句話感動淚崩：挺難過…

父愛真的很偉大！內地一名女子在父母花光積蓄幫助下付首期買樓，然而由於她貸款還款能力有限，於是「先斬後奏」，未與父母商量便買入在墓地旁的房子。不過「醜婦終須見家翁」，她戰戰兢兢告知父親，沒想到父親沒有生氣，反而安慰她，笑言「以後我死了，妳操辦我後事多方便。我想妳了飄過去看妳也方便，多好的事」。

父親的說話感動一眾網民，「突然就淚目了」、「雖然說的很輕鬆。但是那種巨大的悲傷一下子沖過來了」、「這種家長，真好」。



內地一名女子在父母花光積蓄幫助下付首期買樓。（資料圖片）

內地微博近日熱傳，一名女子早前計劃買樓，由於她是獨生女，獲父母全力支持，把儲了半輩子的積蓄轉給她作首期，並叮囑要好好選樓，「說房子講究很多的，巴拉巴拉的叮囑選房子要素」。不過由於顧及房貸還款能力，以及喜歡的戶型，女子未有與父母商量便買下郊區墓地旁房子，「確實挺好，窗戶外就是一片墓地」。

雖然女子滿意自己新家，但礙於墓地位置，令她頭疼如何向父母交代，「因為打算以後要把父母接過去一起住，但讓老人宅要接受住墓地旁邊估計沒那麼容易」。

由於顧及房貸還款能力，以及喜歡的戶型，女子未有與父母商量便買下郊區墓地旁房子。（資料圖片）

最終在同事建議下，女子鼓起勇付氣致電父親坦白相告，沒想到父親不但沒有責罵她，回應更令她意外感動，「為啥要罵妳，墓地旁邊不是很好嘛，以後我死了，妳操辦我後事多方便。妳這麼懶，又打算一直呆那邊了，我要是葬老家，估計妳一年都不會來看我一次，現在好了，墓地這麼近，妳溜達散個步就能來看我了。我想妳了飄過去看你也方便，多好的事」。

父親的說話感動一眾網民，「突然就淚目了」、「雖然說的很輕鬆。但是那種巨大的悲傷一下子沖過來了」、「多少有點兒破防了」、「突然感覺眼眶濕潤」、「這種家長，真好」、「好樂觀，心態超好」、「第一反應很好笑，稍微一想還挺難過的，好羡慕有這種性格的爸爸」。亦有網民認為墓地選址風水好，墓地選址「一般都是風水好的地方有山有水視野好，綠化也好還安靜，要是不害怕的話，挺好的」。不過另有網民質疑事件真偽，認為只是「創作文」博流量。