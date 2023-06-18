愛女出嫁爸爸只能坐親友桌　背後故事有洋蔥　網民哭：最偉大父親

女生出嫁除了是自身的人生大事，亦同樣是父母的重要日子。台灣有繼父於網上發文分享賺人熱淚的經歷，他由繼女8歲起看着其成長，關係猶如親生父女，現時繼女長大成人要嫁人了，但生父卻突然出現要求在婚禮上坐主桌，看着繼女為難的眼神，他只好主動退出，轉為坐親友桌，無奈嘆道「血緣無法撼動，但我對她的愛同樣也是」。帖文引起熱議，有網民感動說，「您真是世界上最偉大的父親了！」，也有不少網民替繼父感到不值，「只能說，這女兒太不會想了！有什麼好為難到底？直接果斷拒絕生父就好了，在那邊是在哈嘍！到底是誰從小照顧給關愛的？」。



台灣有繼父於網上發文分享一件賺人熱淚的事，他由繼女8歲起看着其成長，繼女要出嫁時，生父卻突然出現要求在婚禮上坐主桌，他只好退讓免女兒難做。（《今生是第一次》劇照）

該繼父於「匿名公社」以「就算很愛她，血緣仍是無法撼動的事實」為題發文表示，當年現任太太嫁給他時，繼女只有8歲，繼女12歲時第一次叫她爸爸，18歲時考上了很遠的大學，他幫忙載東西去宿舍安頓後，繼女擁抱了他，父女倆當刻都一起哭了。

繼父指出，雖然不是親生父女，但繼女卻比他親生的一對兒女更黏他，有事第一時間會致電給他，他也會在繼女沒錢時偷轉賬。繼女大學畢業時，他力排眾議支持讀研究所，繼女也很爭氣地順利畢業。當繼女第一次帶男友回家時，對比太太的敵意，他反而是高興的，不過也讓太太有微言，誤會他因不是親生所以沒在把關，但他認為男人看男人也有準確度，繼女男友是個好男孩，他沒必要反對。

繼父看着繼女為難的眼神，他只好主動退出，轉為坐親友桌，無奈嘆道「血緣無法撼動，但我對她的愛同樣也是」。（《今生是第一次》劇照）

樓主說，最近繼女要結婚了，就在他幫忙籌備嫁妝和婚禮時，繼女生父卻突然出現，要求坐主桌，態度還很強硬，他難過道「看着女兒為難的眼神，我主動退出，血緣無法撼動，但我對她的愛同樣也是」。他曾在好幾次夢境中，夢到繼女不顧生父及生父那邊親奶奶的意見，堅持要他牽着手走紅毯和坐主桌，「但夢境有多幸福，醒來就有多悲傷，可惜現實不可能上演偶像劇般的劇情，翻轉不會出現，我只能面對和接受」。他續說，現時只能退讓坐親友桌，但能看着繼女披婚紗嫁給愛的人，他已經很滿足了。

不少網民紛紛替繼父感不值，直言「會為難就是她並沒把你看在重要的位置」、「憑什麼生父坐主桌，你太太跟女兒沒反對嗎？你太太跟女兒要有立場，要挺你才是啊」、「繼女都你養的，生父是來做什麼？難道繼女成長的費用都是她生父給的？」。

繼父說，曾在好幾次夢境中，夢到繼女不顧生父及生父那邊親奶奶的意見，堅持要他牽着手走紅毯和坐主桌，「但夢境有多幸福，醒來就有多悲傷」。（《暖男爸爸》劇照）

有網民猜測可能平日生父對繼女也很好才會陷於兩難，「前提如果生父對他自己的女兒也很好呢？這個就真的為難了！」、「這女兒實在是，除非親生爸爸對她也很好，否則就是白眼狼一匹」、「希望等到你跟生父同樣到了老年需要孩子照顧的時候，你的寶貝女兒不會和現在一樣還是犧牲你」。

有網民指出，其實生父和繼父可以一起坐主桌和走儀式，就不會出現偏心和有人需要退讓的問題，「親生父親可以坐主桌，但是養父一起坐，同時養父牽手走紅毯，養父上台致詞」。