俄羅斯軍人講普通話帶貨？內地男出術吸38萬粉絲　網民揭3穿崩位

近年內地發展出網紅經濟，網紅或名人於社交平台紛紛利用知名度「帶貨」賺錢。早前1名自稱為俄羅斯車臣軍人，名叫「保爾．柯察鐵」的用戶在抖音平台上載影片，以普通話表示正於當地參與俄烏戰爭，又不時分享過往「圍剿美軍」經歷，吸引內地網民注意，令頻道於短短8個月內累積了38萬粉絲追蹤。

然而有眼利網民其後發現，「保爾．柯察鐵」的影片有多個「穿崩位」，揭發他來自河南，一直利用擴張實境（Augmented Reality，AR）濾鏡冒充軍人，成名後更開始售賣俄羅斯特產圖利，至少有200多人上當受騙。目前該抖音帳號已被官方封鎖，惟有關影片仍於社交平台流傳。



早前1名自稱為俄羅斯車臣軍人，名叫「保爾．柯察鐵」的用戶在抖音平台上載影片，吸引內地網民注意，惟後來被揭發造假，帳號遭官方封鎖。（微博圖片）

上月內地網紅「打假先生」於抖音平台上載影片，指控1名河南人「長相酷似辛吉飛，跟『豬鼻子』一樣冒充軍人，不過他冒充的是俄羅斯軍人，每個視頻都是『中國的朋友你們好』」。片段指，該名冒充軍人的網紅名為「保爾．柯察鐵」，自稱是身處俄羅斯的車臣軍人，目前正參與俄烏戰爭，惟其上載的片段卻有多個穿崩位，因而被揭發造假。

「保爾．柯察鐵」首條上載的影片可見，他身穿看上去有點殘舊的迷彩軍服，帶同如水壺、槍枝等士兵裝備，站於軍綠色布前向觀眾打招呼：「中國的朋友們你們好，我是俄羅斯車臣的，我很喜歡拍抖音，喜歡我的朋友點個關注。」蓄滿長長鬍子配合光頭和白晢膚色的他，加上不太純正的中文口音，的確有幾分似外國人，因而引來不少網民關注，頻道成立短短8個月，已累積了約38萬名粉絲。

「保爾．柯察鐵」在影片中不時分享戰爭經歷及個人感想，如曾站於發電站前表示抓住了烏克蘭俘虜，又曾分享與美國海豹突擊隊交手經歷。（微博圖片）

「保爾．柯察鐵」掌握到「流量密碼」，在影片中不時分享戰爭經歷及個人感想，如曾站於發電站前表示抓住了烏克蘭俘虜，稱「我們現在正在與烏軍展開殊死搏鬥」，又曾分享與美國海豹突擊隊交手，擊落美軍無人機經歷，吸引大批網民留言打氣，「向英雄致敬點讚」，更有人稱讚他為「俄羅斯兵王」。「保爾．柯察鐵」的影片讚好數目往往輕易達到幾十萬次，後來他開始於個人抖音平台「帶貨」，售賣俄羅斯特產包括蜂蜜、啤酒、伏特加等，獲至少200人「課金支持」。

不過有眼利網民後來發現，「保爾．柯察鐵」的影片有多個劣質「穿崩位」，例如身為軍人的他理應無暇花時間拍攝短片，又質疑他說話時總是帶有濃厚的河南口音，而影片顯示的IP地址也幾乎清一色為河南。至於影片中的所謂烏克蘭核電廠，實際上只是河南洛陽其中1個發電廠冷卻塔，背景中出現的汽車甚至正使用內地車牌。種種證據加起來顯示，「保爾．柯察鐵」只是利用濾鏡「變臉」，一直冒充俄羅斯軍人的網紅，目的只為「帶貨」圖利。

網民揭發「保爾．柯察鐵」以濾鏡冒充軍人，成名後售賣俄羅斯特產圖利，至少有200多人上當受騙。（微博圖片）

假冒軍人消息曝光後，「保爾．柯察鐵」未有立即「潛水」失蹤或是道歉認錯，反而利用事件繼續賺取流量及知名度，高調將帳號名稱改為「王抗美」，甚至自稱「抗美先鋒」。然而事件愈鬧愈大，抖音官方平台終以「仿冒俄羅斯軍人，發布不實信息」為由，將該帳號封鎖停用，可是有關影片仍在內地網絡繼續流傳，而曾「幫襯」購買俄羅斯特產的網民亦似乎難以追討損失。