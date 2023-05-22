健身網紅被誤認「台版浩克」無辜受牽連 真身竟是周杰倫御用教練
撰文：TVBS新聞網
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桃園日前發生一名朱姓男子情緒失控大鬧超商事件，因為該男身材壯碩脾氣又有如變形俠醫，被當地網民戲稱「台版浩克」，不料擁有10萬粉絲的健身教練「浩克爸爸」被牽連，笑稱被很多人問當天有沒有去超商，更曬出在7-11門口喝咖啡的照片，笑翻許多網友。
浩克爸爸曾是《大學生了沒》班底，還拍過中醫廣告，扮演「猛男銅人」，私底下是已婚好爸爸，他2009年參加台灣大專盃健美比賽獲得全量級總冠軍，後來變專職健身教練，因為擔任周杰倫御用教練而闖出名號，此外他也和柯有倫、劉畊宏等交情匪淺。
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因為和台版浩克同名，還有網友跑去問浩克爸爸為什麼大鬧超商，他搞笑回應：「昨天我吃漢堡，沒有吃雞胸肉。」連藝人春風都浮出水面留言「哈哈哈」，也有許多網友虧他「先生今天吃雞胸肉嗎？」「今天有黑胡椒口味嗎？」留言一片歡樂。
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