網紅與老虎合照伸手摸一位置即被兜巴星　網民：規規矩矩不好嗎？

為了拍網美照無所不用其極？一名女網紅到動物園堅持要跟老虎合照，雖然看起來很和平，但老虎似乎相當不耐煩，正當女網紅伸手摸摸老虎後，老虎相當不耐的甩動尾巴給了女網紅一巴掌，就像是在說「不要打擾我」。



Facebook Page《Now I've Seen Everything》近日分享了一段影片，一名女網紅到泰國某間動物園遊玩，體驗與老虎的近距離互動活動，當時老虎正進入休息狀態不想被打擾，但女網紅還是想要跟老虎有更多的互動，就當她伸手摸摸老虎毛茸茸的肚子時，老虎立刻不爽的甩動尾巴，剛好打了女網紅臉上一巴掌，讓女子嚇到花容失色立刻中止直播錄影。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「老虎不發威把牠當病貓」、「規規矩矩跟老虎拍照不好嗎」、「老虎：朕可沒允許你碰我！」。也有網友呼籲為了讓野生動物更有尊嚴及維護他們的權利，希望大家到國外動物園遊玩時以觀賞動物為主，盡量不要去參與這種與動物互動的環節。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】