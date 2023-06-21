港鐵MMA！大媽死咬內地女頭髮拉扯不放　4壯男幫手變混戰後續更狂

【港鐵／MMA】港鐵人多擠迫，要小心誤碰他人造成衝突。本港網絡近日瘋傳一段影片，見到港鐵車廂內有大媽與內地女爭執，演變成肢體衝突，其間大媽竟「動口」咬實內地女頭髮不放連髮帶頭拉扯，現場4名壯男見狀幫忙但也無法拉開大媽，只能不斷重複「唔好咬人哋！放口！」。影片引來網民熱議，直呼「好誇張」、「好離譜」、「好似不太文明」；也有人笑言是「君子動口不動手」。

翻查資料，影片早於4月已流傳至近日再被「翻炒」，而上載片段者稱事件起因是「疑女子在車廂偷竊他人物品，車廂人士進行公民拘捕」，惟根據資料，事件起因相信是涉事乘客在車廂內有碰撞，並非偷竊。



本港網絡近日瘋傳一段影片，見到港鐵車廂內有大媽與內地女爭執，演變成肢體衝突，其間大媽竟「動口」咬實內地女頭髮不放連髮帶頭拉扯。（影片截圖）

影片長31秒，見到穿綠色上衣的內地女子，正被大媽拉扯住頭髮不放，內地女則用手握緊座位邊扶手站穩，旁邊有多名壯男幫手想拉開大媽但未成功，呼喝「放人啊！黐線架妳！做咩咬人？」。

突然大媽發力，內地女隨即連髮帶頭後仰被拉走，面部表情狀甚痛苦，手也無法再握緊扶手，壯漢們只有不斷叫大媽「停！停啊！停手」、「冷靜啲！唔好咬人哋！放口！」。這時大媽終於「放口」坐下，內地女則急步離開，邊說「佢有病架，我真係叫阿SIR嚟啊，佢真係有病架」。

大媽「咬」內地女過程逐格睇▼▼▼

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影片引來網民熱議，直呼「好誇張」、「好離譜」、「好似不太文明」；也有人笑言是「君子動口不動手」。

翻查資料，影片早於4月已流傳，至近日再被「翻炒」。上載片段者稱事件起因是「疑女子在車廂偷竊他人物品，車廂人士進行公民拘捕」，惟根據資料，事件起因相信是涉事乘客在車廂內碰撞，並非偷竊。

大媽咬着內地女頭髮，內地女整個人後仰被拉走，面部表情狀甚痛苦。（影片截圖）（影片截圖）

港鐵回覆《香港01》表示，不清楚影片來源及拍攝時間，呼籲乘客互相禮讓，一同維持友善的乘車環境；乘客如需協助，可聯絡車站職員，以便適切跟進。根據《公安條例》，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第2級罰款5000元及監禁12個月。