網購椰汁驚見罐面活蟲蠕動、罐底生鏽　港人籲小心：唔敢再淘嘢飲

網購送活蟲？有港人近日於內地網購平台天貓超市購入6罐椰汁，到貨後驚見其中4罐罐面有活蟲蠕動，嚇得他立即拍下影片於網上發佈，提醒其他網購用家小心，直言「經過今次，嘢飲都唔淘寶了」。



有港人近日於內地網購平台天貓超市購入6罐椰汁，到貨後驚見其中4罐罐面有活蟲蠕動。（facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」影片截圖）

該名網民於facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發文貼出一段15秒影片，可見透明膠袋中放有4罐未開的椰汁，罐面有多條白色細小活蟲蠕動，十分惡心，至於膠袋外的兩罐則無此問題。

樓主稱，這次是他第一次於內地網購平台購買飲料零食，本想購買香港沒有的薯片品牌，「㩒㩒下見到椰子汁順便淘埋」。他於天貓下單2天後就集運到貨，起初看不到罐面有蟲時，還曾將椰汁拿上手查看生產日期，「日期好新鮮，2023年5月，但個樽底生鏽」，他向客服反映問題後已獲退款。

有網民猜測天氣問題和運送環境都有機會令活蟲附在罐上，「天氣又濕又熱，有蟲好正常，無老鼠屎已經好畀面」、「2日送到你手又點，佢生產完到送貨之間段時間經歷過啲咩你唔會知」。有網民甚至指出，網購平台貨品質素參差，不敢購入食物飲料，「飲嘅都淘寶買，我真係唔敢！」、「老實講，淘寶、天貓買着上身嘅嘢，攞到返到嚟都要洗兩次啦，嘢食嘢飲真心唔敢」。