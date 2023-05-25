蟲呀！潮濕家每日驚現逾10隻有繭怪蟲　滅蟲專家揭真身＋殺絕貼士

春夏害蟲注意！有荃灣街坊指屋企近日每日都發現10隻左右的奇怪蟲蟲，疑與寓所位於山邊較潮濕有關，稱家中已裝窗網及長開抽濕機，但仍「清極都清唔完」，無論床、地氈或牆腳等地方都有。樓主上載的片段所見，蟲子縮在1個繭內，有時會探頭出來蠕動，不少網民認出應該是「衣蛾」，指該蟲會吃衣物難以清走。

滅蟲專家鄭國鏗回應《香港01》查詢時指，片段中的蟲子為「袋衣蛾」幼蟲，破壞力遠比成蟲強，會食衣物、書本等並藉此結繭作保護，成蟲後更有機會留在屋內繁殖，如果每日都發現10隻已屬嚴重個案，對付牠們一般會使用吸塵機為主要手段，因該蟲有繭保護，使用殺蟲水「未必噴得中」。



荃灣街坊每天都在家中找到逾10隻神秘蟲蟲，滅蟲專家指是袋衣蛾的幼蟲。（fb群組「荃灣人」影片截圖）

樓主在facebook群組「荃灣人」發文，指家中近日出現奇怪蟲蟲，「想問下有無人屋企都有呢隻嘢？」。影片所見，黃色布料上有個灰白色的繭，有隻幼身像蚯蚓的蟲從中爬出蠕動，縮入繭中又從另一頭爬出來。另一影片中，蟲繭像是一粒塵，蟲蟲爬出頭蠕動，拖行自己的繭。

樓主大嘆殺蟲「好煩」，指寓所位於山邊比較潮濕，每天都會在家中不同地方發現片中蟲蟲，「上年都唔見，今年由4月開始到而家日日都有，清極都清唔完，「每次都搵到10隻左右」，因此問街坊有沒有遇上同樣問題，「佢哋真係好討厭」。

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樓主續指，現在家中周圍也發現蟲蟲蹤迹，「唔知喺邊到走出嚟，有時會見到勁細隻，一定係生出嚟無耐」，稱床、地氈、地下、廁所、牆腳也有發現，見一隻捉一隻，「床係最多，日日返到屋企第一時間望下張床，瞓前又望多次，身心疲累」。樓主稱，現時家中已裝窗網，連大門都有落網，每日回家都會開抽濕機，但情況似乎未有改善，「唔斷尾，夏天會唔會自己消失？」。

不少網民看過片段也認出小蟲是衣蛾，家中潮濕就可能會出現，「好難清走佢哋，會食衣物，搞到一個個細洞」，建議樓主用漂白水清潔，「青衣村屋、長青嗰頭有唔少，但我見嗰啲個蛹都灰白的，懷疑大個咗會變類似飛蛾嘅嘢」。樓主甚為憂慮，「我見好多人都話，佢哋好難趕走」、「想問下防蟲餅有冇用？定樟腦係最好」。

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觀林蟲害滅蟲專家鄭國鏗回應《香港01》表示，片段中的是「袋衣蛾」（俗稱衣蛾）幼蟲，入屋後會進食衣物和書本，並藉此織成1個繭，視乎使用的物料，一般顏色白白灰灰。袋衣蛾幼蟲愛吃纖維類的衣物，並抽取線來做繭，成蟲會變成窄身、體型較細的蛾，不會再吃衣物，有時會在室內逗留繼續繁殖。

鄭國鏗指，居於山邊附近的確較易有袋衣蛾入屋，較常見於村屋，久不久打開廚櫃可能有發現。而袋衣蛾一般透過抽油煙機出風口或者窗口飛入屋，不會是市民誤將蟲卵帶回家。他續指，如果每日都見到10隻，則算是嚴重個案，又指現時是袋衣蛾的繁殖季，一般求助個案見到的都是10隻以內。

鄭教路，「袋衣蛾」幼蟲進食衣物破壞力強，亦比成蟲難對付，因為牠們有繭保護，懂縮入去躲避，市民噴殺蟲水未必噴得中。不過，市民自行滅蟲其實主要靠吸塵機就足夠，可定時「揚下」、清洗衣物及窗簾布，亦可使用蒸氣熨斗清潔。如部份市民發現袋衣蛾幼蟲出沒在角落、櫃背等地方時，可能需要滅蟲人員打藥霧或噴灑藥水處理，成效一般按家中環境而定，通常一次就成功。

（綜合）