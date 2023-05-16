榴槤蟲！$1500黑刺榴槤驚見巨肥蟲　買家呻中伏　網民：條蟲好補

黑刺榴槤味道獨特，產量少而價錢高，不少榴槤迷要豪氣一番才捨得購買。不過，有網民日前發文，表示買黑刺榴槤「中大伏」，他特意花1,500元買了一大個，本想令家人大飽口福，沒料到打開後竟然嚇餐飽，因為在榴槤果肉中驚見大大條肥蟲！該條榴槤蟲嚇壞一眾網民，大呼「好恐怖」，但亦有人笑稱代表果農沒有下農藥，又稱該條肥蟲「好識食」，甚至指那條蟲才是主角「條蟲好補」。



樓主用1,500元買了個黑刺榴槤，沒想到一打開就見到大大條紫色蟲在亂爬亂咬。（「香港榴槤關注組」FB圖片）

該名網民在facebook群組「香港榴槤關注組」發文講述是次「中伏」經歷，他經朋友介紹買了個3公斤重、售價1,500元的黑刺榴槤，沒想到「開完中咗伏」。從他上傳的圖片可見，榴槤殼有1個小圓孔，打開後更見到大大條紫色蟲、無數褐色蟲糞，以及較小的蟲蟲，果肉上除了留下褐斑，還有蟲蟲啃咬過的痕跡。

樓主表示當時見到榴槤又圓又大，「3kg又好少有」，一時興奮未有留意殼上有孔，結果不幸「中招」。幸店家同意更換及退錢，讓他換了個體積較小的榴槤。

帖文引來網民熱議，不少人高呼「核突」，也有人指出這條「榴槤蟲」是他見過最粗的一條，「未見過咁X粗嘅！真係嚇死人！」、「條蟲好嘔心啊！第一次見，原來榴槤可以有咁大條蟲」。也有人打趣有蟲顯示果農沒有下農藥，指「買榴槤送肥蟲」、「好食好住好生養」、「條蟲好補」。

（香港榴槤關注組）