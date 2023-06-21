暴打小三片瘋傳！大婆反遭丈夫掌摑：玩4年我都不知　聽3字再失控

丈夫全程保護小三？內地近日瘋傳江蘇元配暴打小三片段，大婆全程抓實小三頭髮向後扯，無論站立或將小三按在地上都不放手，惟丈夫一路護着小三，奶奶亦在勸架。大婆指控曾被丈夫掌摑，語帶悲傷指陪住丈夫十多年，質問「你天天跟婊子在一起玩的開心啊」、「你在外面玩4年，他X的我都不知道」，丈夫無言以對只說「你沒錯」，再令大婆失控。網民鬧爆這名丈夫沒良心，「傷害自己妻子的男人一定會遭報應的」。



內地網傳大婆打小三影片，丈夫全程護着小三。（微博影片截圖）

內地網上瘋傳1段「原配手撕小三被丈夫扇耳光」影片，但當中未有「手撕」情節，大婆全程狠狠扯頭髮。事發於江蘇鹽城，6月18日，一行人在草地上爭執，從對話可推斷出身穿白衣、灰色褲女子為大婆、身穿黑色連身裙者為小三、身穿紅色連身裙的大媽為奶奶、黑衣男為丈夫。

片段開首小三已被推倒在草地，頭髮沾上了不少雜草，1名男子扶她起來，有女聲叫「（小三）就是她」。鏡頭一轉畫面混亂，大婆扯小三頭髮作勢要打，奶奶站在中間勸和，人夫叫大婆「不要」，出手扶起小三。

+ 14

大婆扯實小三頭髮向後拉，質問丈夫「（她）為你幹嘛了」。丈夫捉住大婆的手，再要求她放開小三，大婆此時指控丈夫曾打她，「都打我幾巴掌了啊」。奶奶在旁勸和一手捉住新抱和兒子的手，另一隻手捉住小三。大婆看着丈夫大叫：「你天天跟婊子在一起玩的開心啊。」

畫面再轉，有穿白衣牛仔褲女子上前介入，大婆仍抓實小三頭髮不停拉扯，語帶悲傷質問丈夫：「我跟你在一起十幾年了，我做哪一件對不起你的事情了，你在外面玩4年，他X的我都不知道。」人夫未有狡辯，只答「你沒錯」，大婆一聽失控，「那你跟這個婊子到底搞什麼，不要告訴我，你是兩個都能玩啊」。

大婆隨後又將小三按在地上繼續扯頭髮，奶奶再走近調停，這次大婆終於開聲：「奶奶你走開，你不知道被老公出軌的是什麼心情」。影片就此作結未有下文。

網民同情大婆遭遇，「小三破壞人家庭羞恥」、「這種男人真是被雷劈，沒良心」、「惡心的小三出現證明這個男人不是好男人」、「大家有沒有發現，幾乎小三被抓現場都很狼狽也不敢吭聲，因為她心虛吧」。網民鬧爆人夫出軌還打老婆，「為什麼出軌的都不打男人」、「這種男人遲早會有報應的，要相信一句話天道好輪迴」，又勸大婆「不好過就離婚！有什麼鬧的！鬧死都離，這還受氣，讓出戶就行」。

（綜合）