學校私家小巴可泊咪錶位？港男提問被寸無位泊搵人出氣　答案是…

路邊車位可以這樣泊車嗎？有港男日前發文，指留意到有學校的小型校巴停泊在普通錶位停車場，好奇問是否可以這樣停泊。有網民寸爆問樓主是否找不到位泊車「搵人出氣」？但有網民認真解釋，指小型校巴的確可泊在普通錶位。據運輸署資料，單「P」而下面沒有圖案的泊車標誌，可供任何車輛停泊，除中型及重型貨車、巴士、旅遊車、電單車及單車外，但車輛不可超出泊車位界線。



樓主好奇學校私家小巴是否可以泊在咪錶車位。（fb群組「馬路的事討論區圖片）

樓主在facebook群組「馬路的事討論區」發文，附上照片見到學校的小型校巴泊在咪錶位，好奇問「學校私家小巴可以泊依類錶位？」。照片可見，有輛黃色學校小巴泊在路釘式泊車位內。

網民爆笑指「你冇聽過只要你唔泊，泊的就係人哋」、「何必咁執着呢，所有車輛小巴係最難搵位泊」。有人揶揄樓主意圖公審，「自己冇得泊搵人出氣？」、「呢啲叫做食飽飯冇嘢做，鍾意公審人」，但有留言認為很多人真的不知道，「其實唔好話樓主小氣／多事，因為我相信唔只佢一個人唔知…我係其中之一」、「又一次證明馬討係唔俾問嘢㗎」。

有熱心網民解釋，學校小巴的確可以那樣泊車，一般的「P」字牌泊車位標誌，只供中型、重型貨車、巴士、電單車或單車以外的車輛停泊，換言之輕型貨車及小巴都可以泊。

據運輸署資料，泊車位以白線或路釘劃定，車輛不可超出泊車位界線、不可在同一泊車處停泊車輛超過24小時。泊車處附近的泊車標誌，會列明該泊車處是指定給何種車輛類別／類型使用，及其許可的泊車時段，其中單「P」而下面沒有圖像的泊車標誌，可供任何車輛停泊，除中型及重型貨車、巴士、旅遊車、電單車及單車外。

（綜合）