富爸搭的士斥阿仔不上進：揸的士、做低下層　問司機收入當場嚇呆

常言道「職業無分貴賤」，但有些人總愛看輕別人。有的士司機於網上發文分享，日前接載了一家三口去豪宅的「貴客」，其間爸爸不斷責罵兒子不上進，明言「你一係唔好再讀書喇，去揸的士啦！」、「你係唔係一定要做低下層先開心？」，並要求司機幫他向兒子「講句公道說話」，以及說明駕的士收入等，想讓兒子後悔。結果當司機自爆收入時，言談間「富爸爸」反被數字嚇呆，驚訝道：「揸的士有咁好搵咩？」在旁兒子更「補刀」，指爸爸的收入比司機低。

帖文引來網民熱議，不少人批評爸爸歧視他人是「狗眼看人低」，「其實揸車唔一定代表窮，識個村長屋企養馬都揸巴士，有何問題？」、「大把人幾層樓收租揸的士過日辰」；也有人質疑事件真偽，「（樓主）吹得就吹」。



有的士司機稱日前在接載了一家三口去豪宅的「貴客」，爸爸在車上不斷責罵兒子不上進，明言「你一係唔好再讀書喇，去揸的士啦！」，其後樓主講出收入時，「富爸爸」即被嚇呆。（資料圖片）

該的士司機於Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文表示，他周日（6月18日）接載了一家三口豪宅「貴客」，而他幫對方「上咗人生寶貴嘅一堂」。

樓主稱，當日一家三口上車後，目的地是某豪宅，爸爸在車上不停責罵兒子「話佢唔生性唔上進，20幾歲一啲成績都無」，更以駕駛的士作例子，「同個仔講你一係唔好再讀書喇，去揸的士啦！」。兒子反問「揸的士好失禮咩？」，爸爸即說駕的士收入低是「低下層」，「日日揸10幾個鐘，搵得又唔多，隨時周身病痛，做埋唔夠睇醫生！你想住豪宅定劏房？你係唔係一定要做低下層先開心？」。

這時爸爸要求樓主幫口「教育」兒子，「師傅，你（樓主）講句公道說話啦，等佢知道社會幾慘！」，又問樓主月入多少。樓主起初疑惑「真係要我講？」，但之後表示自己月入約18萬元，「揸的士最多都係搵5萬一個月，其他收入係收租，加加埋埋年薪大概250萬左右，不過同你（爸爸）比較應該差好遠，所以唔敢講！」。

樓主稱自己要管理多部的士，開的士收入每月5萬元，連同其他收入每年約有250萬元。（《降魔的》劇照）

爸爸聞言驚訝「揸的士有咁好搵咩？」，兒子卻「補刀」加句，「唓，我老豆年薪都未夠50萬！」。爸爸仍然不敢相信，「師傅，揸的士有無可能搵5萬一個月呀？」，樓主則說「有啲7萬一個月大有人在，我都唔敢同人講自己搵幾多」。

兒子於是反問爸爸「咁我讀咁多書仲乜？」，樓主回應「咁又唔同嘅，邊個做父母都希望自己兒女可以出人頭地啦！讀書始終係好事！」。兒子追問樓主為何當年不好好讀書，樓主則稱要管理多部的士，「我其實想讀，不過屋企太窮，窮到剩係得返啲錢，又有咁多的士要處理，老豆好早已經要我幫手管理，所以無得讀書」。

爸爸未死心再問樓主，「師傅，你真係咁有錢仲揸的士仲乜？」，樓主明言「我屋企咁多的士，由細到大都係的士，大把車擺喺度無人揸，咁唔做的士做咩呀？」。最終爸爸「拉開話題」，「司機前面轉彎入閘呀唔該」，結束對話。

樓主於Facebook發文分享事件。（Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」）

帖文引來網民熱議，不少人批評爸爸歧視「狗眼看人低」，「其實揸車唔一定代表窮，識個村長屋企養馬都揸巴士，有何問題」、「大把人幾層樓收租揸的士過日辰」、「自己車的話，其實搵5萬個月真係好簡單」、「我有個相熟的士司機，佢真係揸又得唔揸又得，香港5間物業（樓加舖），3架的士，仔女移民冇人打理香港啲嘢，咪自己租晒啲嘢出去，得閒同個老婆去旅遊」、「揸咗的士先發現以前讀咁多書都唔夠一個廿一歲出嚟揸的士搵得多」。

也有人質疑事件真偽，「（樓主）吹得就吹」、「打長篇故事自娛」、「吹到呢，笑咗」。