好人好事！內地女地鐵內暈倒　乘客集體彈起身救人　這一幕超暖心

地鐵內有人暈倒，乘客竟集體起身救人！內地安徽合肥有女子日前乘搭地鐵時突然暈倒，多名乘客馬上起身施救，眾人待列車埋站即時，喚來車站人員，再合力將女子抬出月台空曠位置。站長透露當時乘客們反應迅速，幸好女子暈倒2分鐘後就恢復意識，她因為血糖低才暈倒。網民看過乘客們的反應大讚：「這一幕太暖心了。」



黑衣髮女子靠在車門位置，突然暈倒。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於安徽合肥地鐵3號線，有女子日前在車廂內突然暈倒，面色蒼白及手部冰冷。車上乘客紛紛伸出援手，聯同職員們將女子抬到車站月台空曠位置，安檢、站務人員和輔警趕到現場，幸好女子後來恢復意識，站務人員再送上糖果和熱水等。內媒指該女子因為血糖低才突然暈倒，現時已無大礙。

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影片所見，身穿黑色衣服的女子靠在近車門位置，在行車途中突然倒地，多名乘客即時「彈起」上前查看。列車埋站後，數名乘客向月台職員呼救，乘客們再合力一起將女子抬出月台空曠位置。

值班的站長表示，乘客們第一時間通知巡檢員，他們相當熱心，一埋站就將暈倒女子抬出月台，「大家都很迅速，大家都趕到現場看如何救助她」，幸好女子暈倒2分鐘後恢復意識，其實有時乘客在車廂內暈到，職員都會先將該人士送到月台空曠位置，以便作緊急處理。

網民看過片段大讚乘客們救人為先，「女子沒事就好，大家都很棒」、「滿滿的正能量感謝這些好心人」，尤其眾乘客彈起身的畫面，「這一幕太暖心了」。

（綜合）