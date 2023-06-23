衰十一！揭15歲女與男友性關係持續1年　港爸超嬲：應否報警？

「與未成年少女發生性行為」屬犯法，即俗稱「衰十一」。有港爸於討論區發文表示，揭發15歲女兒和一名不同校的18歲男生拍拖1年多，更自14歲拍拖初期便持續發生性關係至今。他非常氣憤，對該男生恨之入骨，糾結應否報警，但又擔心對女兒前途和心理造成重大影響，只好急問網民：「大家做父母的可否給些意見？我心裏非常心急如焚！」

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何男子與一名年齡在16歲以下的女童非法性交，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。



有港爸於討論區發文表示，揭發15歲女兒和一名不同學校的18歲男生拍拖1年多，更自14歲拍拖初期持續發生性關係至今。（《莫測高深一女生》劇照）

該港爸於親子王國討論區以「發現15歲女兒早戀失身，做父母的可以怎樣做？」為題發文，表示近日揭發15歲女兒和一名不同學校的18歲男生拍拖1年多，女兒更坦言自14歲拍拖初期，便與對方持續發生性關係長達1年。港爸直言十分憤怒，「萬般不願接受這個事實，萬萬想不到這種事真的會發生在自己女兒身上」，稱當時忍不住打了女兒，之後卻後悔動手。

港爸指出，女兒在學校有位很要好的女同學，假期做完功課後，有時會以相約對方的名義外出，他因而放下戒心，「呢度就係一個漏洞去搵佢男朋友拍拖」，他指自己不認識該男生，但已對其「恨之入骨」。

港爸指出，女兒在學校有位很要好的女同學，假期做完功課後，有時會以相約對方的名義外出，他因而放下戒心。（《溺水小刀》劇照）

港爸糾結應否報警，擔心對女兒前途和心理造成重大影響，「但情感上真係好難說服自己接受，所以有陣時我都會覺得其實係想幫我自己出氣定係為咗個女，內心不斷掙扎！」。他說，女兒請求他不要報警，怕事件張揚出去，影響學習情緒，又稱從這學期初起，已開始願意努力準備兩年後的DSE公開試。

港爸表示，以前都在網上見過類似帖文，當時都傾向支持其他家長報警，但沒想過發生在自己身上，「真係好難落決定，好迷惘！」、「佢係我塊肉、我嘅自豪，養了15年的小白菜以為是乖乖女，𠵱家我真係晴天霹靂！」。

港爸非常氣憤，對該男生恨之入骨，糾結應否報警，但又擔心對女兒前途和心理造成重大影響。（《讀取惡心的人們》劇照）

港爸其後指出，打算先觀察女兒一段時間，看她究竟是否真的誠心準備DSE，專注學業，認為如果女兒在校內考試交出成績，他姑且相信對方能痛改前非，「這樣我也願意為了她的前途，而我自己一個人甘願默默忍受不甘，暫且不去報警破壞她的人生，其實我目前暫時的決定就取決於她的表現」。

港爸續說，他根本沒可能做到那麼偉大去顧及該男生的感受，「警告過佢從此不要再接近我個女，叫佢好自為之，不要妄圖挑戰我嘅底線。我還未行動，已經對佢仁至義盡」。他指太太比他看得開一點，覺得既然已發生，報警也無補於事，只希望女兒將來不要再犯，花心機做人努力讀書，「可是，我是爸爸，作為男人，真的沒有她媽媽那麼瀟灑，很短時間就平復過來」。他也尋求過專業人士意見，多數都勸喻他以女兒利益為大前提，雖然明白箇中道理，但仍努力強迫自己平復心情。

港爸續說，他根本沒可能做到那麼偉大去顧及該男生的感受，「警告過佢從此不要再接近我個女，叫佢好自為之，不要妄圖挑戰我嘅底線」。（《神臂大叔》劇照）

大部分網民看過帖文都勸樓主不要報警，認為會影響親子關係及女兒心理，「唔大肚已經好好。算啦！告到上庭，你女無面咋。做父母要硬食，因為社會實在太開放，佢認總好過唔認，唯有趁機同佢傾吓，叫佢保護尊重自己身體，唔好咁隨便，令大家有偈傾」、「15年來悉心栽培的乖女兒突然不再純潔，悲憤莫名，恨不得教訓男生一頓！可以想像樓主的心情，但現今要冷靜處理，不要畀事情惡化，將傷害減到最低，如果係我，我唔會報警」、「其實唔發生都發生咗，我會情願佢哋唔好搞大個肚正正經經拍拖，大家都係學業為重就算」、「教佢安全性行為嘅重要性，比報警甚至叫佢唔做更加好」。

也有網民認為應該報警，以免縱容違法行為，「同情你，老實講，趁冇大肚，報警。起碼雙方家長知，而唔係因為冇大肚而變相容忍繼續錯。拍拖可以接受，但犯法就係犯法，唔好話咩感情冇對錯」、「你有無見過男生及其父母呀？佢哋點講？個男仔係咪正當人家，係咪真心真意喜歡你個女？如果係虛情假意或欺騙玩弄，就唔好姑息佢，免得有下一個受害少女」。

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，任何男子與一名年齡在16歲以下的女童非法性交，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。