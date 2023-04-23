成年人咁大條！海怡半島驚現巨龍躉　體型大如人　網民猜有人放生

巨型龍躉於鄰近民居海旁出沒！網上近日瘋傳有釣魚發燒友於海怡半島海旁釣到巨型花尾龍躉的照片，相中龍躉體型大如成年男子，須由數人合力釣起。網民紛紛表示驚訝，「勁，好少釣到咁大條」、「幾多人先食得晒」，有人則猜測相中龍躉是放生魚，「呢條九成係人哋放生嘅」，批評「放生魚危害本地魚類」、「今時今日仲去放生嘅人實屬作孽」。



網上近日再瘋傳有釣魚發燒友於海怡半島海旁釣到巨型花尾龍躉的照片，該條龍躉體型大如成年男子。（facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

有網民於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」貼出多張照片，稱攝於海怡半島海旁。照片可見，有釣魚發燒友釣到一條巨型花尾龍躉，須由數人合力拉上岸，一眾釣友將龍躉放在紙皮上，有一成年男子躺在旁邊合照，可見龍躉的體型與男子一樣大，隨後釣友將龍躉放在手推車上，未知後續是否吃掉。

有網民貼出照片稱，事件於今年1月初發生，不過樓主近日翻貼照片再度引起熱議。有釣友指出「呢個位長期有人釣魚」、「咁大條魚體內毒素、重金屬比較多」、「要拎去畀魚檔斬，屋企無咩可能斬到」。

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有人則猜測相中龍躉是被放生，直言胡亂放生會破壞海洋生態平衡，「相信保育嘅人會知對生態平衡影響幾大，無知一味亂放生嘅人覺得佢自己好偉大，其實佢哋係好自私，為自己積陰德，而破壞生態平衡」、「放生魚，破壞生態環境，再放生就真係繼續滾大個業」。