圖書館阿伯赤腳放椅背！街坊難忍惡行公審　網民估有苦衷盼多體諒

市民使用公共設施時，應注意言行以免影響其他使用者。日前西環有街坊分享在公共圖書館內，看見有老翁脫下拖鞋，雙腿更赤腳晾上前方椅背，遂將其行徑公審至網上。有網民批評老翁行為自私，欠缺衛生意識，直斥「好核突」。不過亦有人關注老翁或存苦衷，呼籲社會應多點體諒老人，更指出社區缺少長者支援服務，令他們沒有適當活動空間，昐政府加強關注有關問題。



西環有街坊指在公共圖書館內，看見有老翁脫下拖鞋，赤腳晾上前方椅背，不滿下故公審其自私不衛生舉動，惹來網民關注。（FB「西環變幻時」圖片）

該街坊在Facebook「西環變幻時」群組發帖並附上1張圖片，形容是「圖書館日常」，「瞓覺、流口水、電話響、咳等等等等……」。他指事發地點為西環石塘咀的公共圖書館，圖片顯示1名老翁脫下拖鞋，赤腳晾在前方的椅背上，再用雙手拉扯雙腿，疑似在做伸展運動；而再前一排座位其實仍有市民就坐，看上去的確稍欠衛生。

不少網民批評老翁行為極度自私，「啲伯父真係好核突」、「無啲教養！」，並揶揄指圖書館彷彿變成老人中心。亦有留言指曾目睹惡心一幕，往後都不敢再去，「見到人係咁狂咳落去啲報紙度！我諗緊下一個睇嗰份報紙真係出事」，「自從平板手機互聯網普及，已經十幾年無去，病毒溫床」。

有人則嘗試理解老翁，並猜測其背後苦衷，呼籲社會對老人多點體諒，「老人家無收入，天氣熱去圖書館嘆冷氣，政府負擔電費，有什麼問題？抬起對腳令血液回流心臟，減少引起中風和心臟病機會」、「很多老人家腦退化，失去自制能力會做出失禮的事，也會情緒不穩亂咁罵人；人口老化問題會愈來愈多」，又指年輕人總有天邁入老年期，希望大眾能換位思考，不要動輒公審。

有留言認為社區缺少關注和支援老人，昐政府能分類設立屬於不同年齡層的免費空間，以減少衝突。（資料圖片）

有留言指出社區缺少關注老人，昐政府多加給予支援，以減少不同年齡層衝突，「社區缺乏『免費』、『冷氣』、『寧靜』、『空間』予有需要的人去活動，如果能開多啲分類嘅免費空間，規管返邊類還邊類的入場人士，例如老中青兒童年齡的空間，大家就能夠唔使太受情緒影響」。

（FB「西環變幻時」）